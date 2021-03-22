А. Пушков: Преступления, связанные с треш-стримами, должны быть выведены в отдельную статью Уголовного кодекса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримам.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края провел заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримам.

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В ходе мероприятия сенатор рассказал об уголовных делах, связанных с треш-стримами. «Эта информация наглядно показывает, почему необходимо выведение треш-стримов в отдельный состав преступления, который требует особой статьи в Уголовном кодексе», — отметил парламентарий.

В частности, сообщил Алексей Пушков, открыты уголовные дела по факту избиений в прямом эфире, причинения телесных повреждений, различных форм издевательств в отношении ряда граждан. «Перечисленные уголовные дела проводятся по существующим статьям Уголовного кодекса, но, по моему убеждению, эти статьи не являются достаточными», — считает сенатор.

Алексей Пушков привел пример: в статье 116 УК речь идет о побоях и иных насильственных действиях, совершенных из хулиганских побуждений, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Однако к треш-стримам это определение неприменимо. Также не учитывают их особенности статьи УК о причинении тяжкого вреда здоровью и о причинении смерти по неосторожности, сказал парламентарий.

Заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримам

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Алексей Пушков

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Ольга Ковитиди и Александр Башкин

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Заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримам

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Алексей Пушков

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Заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримам

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Ольга Ковитиди

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Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин отметил, что по мотивам и характеру преступления организация треш-стримов значительно отличается от хулиганства. Он добавил, что цель треш-стримов – культивирование отрицательных человеческих качеств, которые сами по себе в дальнейшем могут послужить источниками следующих преступлений.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди выразила мнение, что зрительская аудитория при треш-стримах фактически выступает соучастником противоправных действий.

В обсуждении также приняли участие заместитель начальника правового управления – полномочный представитель Генерального прокурора РФ в Государственной Думе Игорь Белоусов, представители МВД России, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

Как рассказал журналистам по итогам заседания Алексей Пушков, члены рабочей группы также рассмотрели возможность перекрытия финансовых «донатов» для треш-стримеров. «В настоящее время деньги, которые получают треш-стримеры, оформляются как пожертвования и не облагаются налогом. Но насколько правомерно рассматривать их как пожертвования, если это плата за оказание видеоуслуг? Федеральная налоговая служба готовит предложения, чтобы внести соответствующие изменения в законодательство», — сообщил сенатор.

Он также отметил, что представителем Росфинмониторинга высказано предложение о необходимости регистрации треш-стримеров как индивидуальных предпринимателей. «Их деятельность направлена на получение дохода, соответственно, они должны находиться в правовом поле, под надзором налоговых и контролирующих органов», — подчеркнул Алексей Пушков.

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