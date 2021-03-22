Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела первое заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года – 2021». Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи

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Сенатор является председателем Организационного комитета конкурса.

Лилия Гумерова сообщила, что в этом году в работу включатся два новых заместителя председателя Оргкомитета: первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков и заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. В составе Оргкомитета работают представители Ленинградской, Ульяновской, Амурской областей и Чувашкой Республики.

Вопросы укрепления семейных ценностей, воспитания детей являются приоритетными для государства и общества

«Вопросы укрепления семейных ценностей, воспитания детей являются приоритетными для государства и общества. Важность воспитательной составляющей подрастающего поколения закреплена в инициированном Президентом и принятом в июле 2020 года федеральном законе о воспитании. Президентом и Правительством РФ принимаются беспрецедентные меры материальной поддержки российских семьей», — подчеркнула она.

Лилия Гумерова напомнила, что в ноябре 2020 года состоялось заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Поддержка и развитие института семьи и профилактика социального сиротства».

«По итогам заседания вышел Перечень поручений Президента РФ, в котором наиболее важными являются определение единого органа исполнительной власти по реализации государственной семейной политики; уточнение полномочий органов опеки и попечительства, исключение несвойственных функций; разработка «дорожной карты» до 2025 года по профилактике социального сиротства; анализ практики предоставления государственной поддержки оказавшимся в трудной жизненной ситуации семьям с детьми», — сообщила законодатель.

По ее словам, на эти вопросы обращали внимание субъекты РФ. «Необходимо учитывать лучшие региональные практики, опыт субъектов РФ».

Глава Комитета СФ отметила, что Всероссийский конкурс «Семья года» играет важную роль в формировании традиционных семейных ценностей и демонстрирует яркие примеры ответственного родительства. «Это отвечает задачам по обеспечению благополучия семей с детьми, обозначенными в новом Плане основных мероприятий в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года», — сказала сенатор.

Всероссийский конкурс «Семья года» состоится в шестой раз, отметила сенатор. «География конкурса с каждым годом растет. В 2020 году, несмотря на введенные ограничительные меры, конкурс состоялся в 81 субъекте РФ, поступило 339 представлений на семьи-победители региональных этапов. Было особенно очевидно, как вся страна объединилась в поддержке семей с детьми».

Заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина подчеркнула, что Всероссийский конкурс «Семья года» стал важным мероприятием в сфере продвижения семейной политики.

Об организации проведения конкурса рассказала председатель Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева.

Участники утвердили положение о конкурсе и дорожную карту мероприятий на текущий год.

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