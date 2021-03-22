В. Николаев принял участие в сессии Государственного Совета Чувашии

Source: Russia – Council of the Federation

Рассмотрены итоги деятельности регионального правительства за 2020 год.

Вадим Николаев принял участие в сессии Государственного Совета Чувашии

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Вадим Николаев принял участие в сессии Государственного Совета Чувашии

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Вадим Николаев принял участие в сессии Государственного Совета Чувашии

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Вадим Николаев принял участие в сессии Государственного Совета Чувашии

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Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Вадим Николаев НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики принял участие в сессии Государственного Совета Чувашской Республики.

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На заседании с ежегодным докладом о результатах деятельности кабинета министров Чувашской Республики за 2020 год выступил глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что правительством Чувашии за отчетный период совместно с законодательным органом республики проделана содержательная и объемная работа по разработке комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на пять лет и принятии на ее основе стратегии развития региона до 2035 года.

В республике хорошими темпами продолжилось строительство объектов социальной сферы, дорожной и коммунальной инфраструктуры, создание комфортной среды, улучшение жилищных условий, рассказал Вадим Николаев.

По его словам, в рамках национальных проектов введены региональный центр по хоккею, 7 дошкольных образовательных организаций, 2 школы, 3 сельских дома культуры, 8 ФАПов, благоустроены десятки дворовых территорий и общественных пространств. Произведена индексация социальных выплат, увеличен размер республиканского материнского капитала до 150 тысяч рублей. Установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума. Предоставлена единовременная выплата для подготовки детей к школе. Семьям, имеющим пять и более детей, предоставляется льгота по уплате транспортного налога за 2020 год.

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Сенатор отметил, что правительством региона совместно с законодательным органом республики в непростых условиях прошлого года проделана объемная и содержательная работа по обеспечению эффективности реализации национальных проектов и государственных программ, что, в конечном итоге, обеспечивает повышение качества жизни и улучшение социального самочувствия граждан.

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