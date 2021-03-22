В. Рязанский: Региональные органы власти могут сыграть большую роль в развитии профессионального и массового спорта

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании коллегии Минспорта России.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в заседании коллегии Министерства спорта России.

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Провел мероприятие Министр спорта РФ Олег Матыцин. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, ЛукинВладимир Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, председатель Общественного совета при Минспорте России Раиса Терёхина, заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Юлия Мирошникова, члены коллегии, представители общероссийских спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций и региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.

Участники заседания обсудили создание условий для занятий физической культурой и спортом в регионах страны, совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров в сфере физической культуры и спорта.

«Глава министерства напомнил, что в ноябре 2020 года Правительством была принята Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года и призвал региональные органы власти и спортивные федерации разработать стратегии развития спорта в регионах и в федерациях, которые были бы интегрированы в Стратегию-2030», — сообщил Валерий Рязанский.

По словам сенатора, на коллегии также был рассмотрен вопрос о заключительном этапе подготовки спортсменов к летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио.

Валерий Рязанский указал на важную роль региональных органов власти в подготовке олимпийцев и паралимпийцев, а также привлечении граждан к активному образу жизни.

Особое внимание уделяется вовлечению в занятия спортом лиц среднего и старшего возрастов, а также сельского населения

«В этой связи Минспорт России заключает соглашения с регионами о сотрудничестве и взаимодействии в области физкультуры и спорта. Такие соглашения направлены на создание дополнительных условий для занятий физкультурой и спортом, строительство спортивных объектов, адаптацию городских пространств, клубов по месту жительства и работы. Особое внимание уделяется вовлечению в занятия спортом лиц среднего и старшего возрастов, а также сельского населения», — рассказал законодатель.

По его словам, несмотря на трудности 2020 года, удалось достичь целевых показателей государственной программы развития спорта. «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2020 году составила 45,4 проц. по сравнению с 43 проц. 2019 года. Были превышены плановые показатели во всех возрастных категориях — дети и молодёжь, граждане среднего и старшего возрастов», — отметил парламентарий.

По мнению сенатора, успехи в развитии физической культуры и спорта невозможны без качественной подготовки профессиональных кадров. В 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» будет проведено обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации для более 24 тысяч человек. В их числе – 3000 тренеров и специалистов по хоккею и футболу, которые пройдут повышение квалификации по программам, разработанным совместно с Федерацией хоккея России и Российским футбольным союзом.

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