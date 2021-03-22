В. Тимченко: Важно продолжать развивать местное самоуправление как один из институтов публичной власти

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в юбилейном общем собрании Союза российских городов.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области и первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области приняли участие в общем собрании Союза российских городов, посвященном 30-летию организации.

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По словам Вячеслава Тимченко, на мероприятии были подведены итоги Марафона муниципально-экспертных обсуждений на тему «Роль городов в подготовке основ государственной политики РФ в области развития местного самоуправления до 2030 года».

Союз российских городов уже 30 лет занимается вопросами развития муниципального сообщества и всесторонней помощи органам местного самоуправления

«В течение нескольких дней во всех федеральных округах велось обсуждение актуального состояния и механизмов совершенствования системы местного самоуправления. Его результаты легли в основу Резолюции марафона, в которую вошли предложения и рекомендации по проекту основ государственной политики РФ в области развития местного самоуправления до 2030 года», — рассказал сенатор.

По словам Вячеслава Тимченко, Союз российских городов уже 30 лет занимается вопросами развития муниципального сообщества и всесторонней помощи органам местного самоуправления «Он имеет обширные побратимские связи, является авторитетной и представительной организацией, благодаря действиям которой местное самоуправление, как институт публичной власти, развивает свои возможности по осуществлению властных полномочий на местном уровне».

Сенаторы поздравили участников собрания с юбилеем и пожелали успешной и плодотворной работы, а также новых идей, которые помогут эффективно решать задачи по повышению качества муниципального управления.

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