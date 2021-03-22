Д. Гусев принял участие в рабочей встрече с представителями Росрыболовства

Source: Russia – Council of the Federation

Такие встречи всегда дают возможность вырабатывать общую позицию и наиболее благоприятные варианты решения вопросов, волнующих людей на местах, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа принял участие в рабочей встрече заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова с представителями Собрания депутатов Ненецкого АО. Мероприятие состоялась в Нарьян-Маре.

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Стороны обсудили вопросы, связанные с рыболовством в Ненецком автономном округе. В частности, речь шла о включении одного из крупнейших заливов Карского моря — Карской губы в состав Северного рыбохозяйственного бассейна, снижении цены лицензии на любительское рыболовство и изменение правил рыболовства.

Комментируя итоги встречи, Денис Гусев отметил, что из‑за пробела в Правилах рыболовства жители прибрежных посёлков ЯНАО и НАО лишились права ловить рыбу на законных основаниях. Однако уже в ближайшее время Карская губа войдёт в состав Северного рыбохозяйственного бассейна. Росрыболовство добавило в проект правил необходимый пункт. Сейчас проект проходит регистрацию в Министерстве юстиции РФ.

Помимо этого Ненецкий АО направил порядка 40 предложений по изменению в Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, которые будут рассмотрены на заседание Северного научного промыслового совета. Заместитель главы Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов пояснил, что обоснованные и соответствующие нормативной базе поправки, как можно быстрее, будут внести в Правила. Также, он отметил, что сейчас прорабатывается вопрос уменьшения цены лицензий на любительское рыболовство.

Денис Гусев принял участие в рабочей встрече с представителями Росрыболовства

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Денис Гусев принял участие в рабочей встрече с представителями Росрыболовства

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Денис Гусев принял участие в рабочей встрече с представителями Росрыболовства

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Денис Гусев поблагодарил представителя Росрыболовства за внимание к проблемам рыболовов — жителей региона, и сказал, что такие встречи с представителями федеральных структур, являются важными, поскольку всегда имеют позитивное продолжение: дают возможность вырабатывать общую позицию и наиболее благоприятные варианты решения вопросов, волнующих людей на местах.

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