И. Рукавишникова провела семинар-совещание на тему «Новые технологии как инструмент повышения качества государственного и муниципального управления»

Source: Russia – Council of the Federation

Нужно обеспечить постепенный уход от бумажных документов, подчеркнула сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в режиме видеоконференции провела семинар-совещание на тему «Новые технологии как инструмент повышения качества государственного и муниципального управления».

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В мероприятии приняли участие сенатор РФ Маргарита Павлова, ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области представители Министерства экономического развития РФ, Министерства юстиции РФ, Федеральной налоговой службы, Фонда социального страхования, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, профильных министерств и ведомств Республики Северная Осетия — Алания, Республики Саха (Якутия), Белгородской, Новосибирской, Ростовской и Ульяновской областей, вузов, эксперты.

Ирина Рукавишникова отметила, что за последнее десятилетие Россия сделала огромный шаг в сфере повышения качества и удобства предоставления государственных услуг. Количество граждан, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в 2020 году превысило 126 миллионов. Это на 106 миллионов больше, чем было в 2015 году. Количество оказанных посредством портала услуг в прошлом году составило 228 миллионов, что в почти в 10 раз больше аналогичного показателя 2015 года.

Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Комитетом СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Комитетом СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Ирина Рукавишникова

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«Параллельно с электронными сервисами в нашей жизни прочно закрепились многофункциональные центры «Мои документы», создание которых стартовало в регионах в конце «нулевых» в рамках проведения административной реформы. Сейчас взаимодействие с государственными и муниципальными органами по принципу «одного окна» воспринимается как что‑то само собой разумеющееся, живые очереди за документами в «присутственных местах» практически ушли в прошлое», — сказала Ирина Рукавишникова.

«Вместе с тем, к сожалению, полностью избавиться от проблем в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг до сих пор не удается», — добавила сенатор.

По ее словам, существуют серьезные недостатки в области межведомственного взаимодействия. До сих пор не удалось полностью наладить электронный обмен документами между государственными и муниципальными органами, а также многофункциональными центрами.

Ирина Рукавишникова напомнила, что при Совете Федерации действует Совет по развитию цифровой экономики, возглавляемый первым заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области «Считаю, что эта площадка может быть эффективно использована в том числе для экспертного обсуждения проблем межведомственного взаимодействия между различными органами, а также уровнями публичной власти».

Парламентарий указала на неудовлетворительную работу отдельных информационных систем. Так, например, наблюдаются проблемы в работе государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, информационной системе Росреестра.

Среди недостатков она назвала также низкие темпы и бессистемность перевода в электронный вид муниципальных услуг.

Ирина Рукавишникова отметила положительный опыт своего региона – Ростовской области, — которому в числе первых удалось разработать и успешно внедрить единый алгоритм типизации муниципальных услуг. «Более того, Ростовская область еще несколько лет назад – в процессе формирования сети многофункциональных центров – смогла в полной мере реализовать принцип экстерриториальности предоставления услуг, в том числе муниципальных. При этом законодательно этот принцип для муниципальных услуг был закреплен совсем недавно».

Ирина Рукавишникова отметила необходимость дальнейшего развития цифровых сервисов. 2020 год показал особую востребованность услуг именно в такой форме.

«Сегодня существует общественный запрос на сокращение времени и упрощение взаимодействия с государственными и муниципальными органами. Для этого предстоит реализовать поручение Президента о необходимости перехода к проактивному формату предоставления ключевых услуг, то есть, реализации возможности автоматического получения услуг без дополнительных заявлений. Также нужно обеспечить постепенный уход от бумажных документов, закрепляющих результат оказания услуги, в сторону внесения юридически значимых записей в специальные реестры», — сказала сенатор.

Ирина Рукавишникова затронула тему развития многофункциональных центров. По ее мнению, они могут стать высокотехнологичными площадками для отработки современных технологий во взаимодействии граждан и государства, апробирования новых социально значимых сервисов.

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