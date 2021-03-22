Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Корпоративная Академия Роскосмоса22.03.2021 20:03

Корпоративная Академия Роскосмоса и РУДН проведут вебинар по теме: «Актуальные проблемы международного космического права»

Корпоративная Академия Роскосмоса и кафедра международного права Российского университета дружбы народов при информационной поддержке Фонда Горчакова проведут вебинар «Актуальные проблемы международного космического права» в среду, 24 марта 2021 года, с 11:00 до 12:00 по московскому времени.

Основная цель мероприятия — обмен мнениями по актуальным проблемам международного космического права, включая вопросы разграничения воздушного и космического пространств. В работе мероприятия примут участие:

Аслан Хусейнович Абашидзе, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного права РУДН, заслуженный юрист Российской Федерации, член Международного института космического права;

Александр Иванович Травников, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права РУДН, доцент;

Ирина Александровна Черных, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры международного права РУДН, член Международного института космического права;

Андрей Андреевич Дементьев, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры международного права РУДН;

Денис Андреевич Гугунский, старший преподаватель кафедры международного права РУДН, член Международного института космического права.

В работе вебинара примут участие преподаватели, студенты и аспиранты профильных вузов, а также представители заинтересованных ведомств. Формат мероприятия предусматривает подключение не более 20 участников, которые будут иметь возможность прокомментировать выступления и задать вопросы спикерам.

Для участия в мероприятии на платформе Microsoft Teams необходимо пройти регистрацию по ссылке. Ссылка для подключения к трансляции вебинара будет доступна на сайтах Госкорпорации «Роскосмос» и Фонда Горчакова.

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