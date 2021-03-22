К. Косачев: Российско-вьетнамские межпарламентские контакты постоянно укрепляются

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел встречу с Послом Вьетнама в России.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Нго Дык Манем.

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Во встрече приняли участие члены Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием СРВ — заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын, НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области — Кузбасса Дмитрий Кузьмин, КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области Геннадий Орденов. ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области

Константин Косачев напомнил, что в прошлом году Россия и Вьетнам отметили 70-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, а в этом – исполняется 20 лет с момента принятия Декларации о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам.

Все эти годы межпарламентские связи развивались поступательно, стабильно и имеют тенденцию к росту

«Все эти годы межпарламентские связи развивались поступательно, стабильно и имеют тенденцию к росту», — сказал Константин Косачев.

Он отметил, что импульс активизации межпарламентского сотрудничества придал визит Председателя СФ во Вьетнам в 2017 году.

Вице-спикер СФ подчеркнул, что в верхней палате российского парламента заинтересованы в дальнейшем продолжении отношений с вьетнамскими коллегами.

Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нго Дык Манем

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нго Дык Манем

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нго Дык Манем

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нго Дык Манем

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нго Дык Манем

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нго Дык Манем

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Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нго Дык Манем

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нго Дык Манем

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нго Дык Манем

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«Обсуждаем формат проведения совместных заседаний Комитета СФ по международным делам с профильным Комитетом Национального собрания СРВ. Готовы оказывать всемерную поддержку вьетнамским парламентариям».

Вице-спикер СФ также обратил внимание на рост и диверсификацию двусторонних российско-вьетнамских торгово-экономические связей.

Нго Дык Мань отметил тесные межпарламентские контакты. По его словам, за три последних года удалось продвинуть двусторонние отношения во многих областях, увеличить количество контактов и визитов официальных делегаций.

По мнению Посла, Совет Федерации вносит значительный вклад в укрепление этой работы.

В ходе беседы российские сенаторы и высокопоставленный вьетнамский дипломатический представитель обсудили дальнейшие перспективы внешнеэкономических связей и туристических контактов субъектов РФ с провинциями Вьетнама.

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