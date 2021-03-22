Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главкосмос#OneWeb#Космодромы#Восточный22.03.2021 05:30

На Восточном идут работы по графику первого стартового дня

В соответствии с решением Государственной комиссии утром 22 марта 2021 года ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими космическими аппаратами OneWeb была вывезена с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный и установлена в стартовую систему. Ее пуск запланирован на 25 марта в 05:47 по московскому времени.

Сегодня в 01:00 мск (по старой традиции — 07:00 по местному) началась транспортировка ракеты космического назначения на стартовый комплекс, и в это же время специалисты организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по подготовке стартового оборудования. Спустя несколько часов ракета-носитель была установлена в стартовую систему, и к ней подвели башню обслуживания, которая предназначена для предстартовой подготовки ракет космического назначения семейства «Союз-2».

В рамках первого стартового дня запланированы сборка схем системы измерений, системы управления и системы измерения уровней заправки, а также стыковка заправочных и пневмокоммуникаций. Во второй половине дня начнутся автономные проверки разгонного блока «Фрегат» и ракеты-носителя «Союз-2», а также подготовка космических аппаратов OneWeb к предстоящему на пятницу запуску.

За процедурой вывоза ракеты-носителя наблюдали представители руководства Госкорпорации «Роскосмос» и ее дочерней компании «Главкосмос», а также уполномоченные представители иностранных компаний: Arianespace, Starsem и OneWeb.

***

Ракета-носитель «Союз-2.1б» создана в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и является модификацией «Союза-2». По сравнению с вариантом «1а» она имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на 3-й ступени. У «Союза-2.1б» по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки.

Она представляет собой трехступенчатую ракету-носитель среднего класса. Стартовая масса — 312 т, максимальная длина — 46,3 м. Оснащена системой управления на основе цифровой вычислительной машины Научно-производственного объединения автоматики им. академика Семихатова (г. Екатеринбург, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

MIL OSI