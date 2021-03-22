Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#История22.03.2021 02:30

Непревзойденный рекорд Валерия Полякова

22 марта 1995 года завершился рекордный по продолжительности космический полет врача-космонавта-исследователя Валерия Полякова, который он совершил на корабле «Союз ТМ-18» и орбитальном комплексе «Мир». Эта рискованная во всех отношениях экспедиция состоялась по инициативе самого Валерия Полякова. Его полет начался 8 января 1994 года и длился 437 суток 18 часов — абсолютный рекорд продолжительности работы в космосе за один полёт, который не превзойден до сих пор.

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Это был второй полет в карьере космонавта, и он уже понимал, с какими сложностями придется столкнуться. Главной задачей Валерия Полякова было доказать, что при должном медицинском обеспечении и программе физической подготовки человек способен работать в условиях невесомости и противостоять негативным космическим факторам в течение даже такой сверхдлительной экспедиции.

Космонавт по профессии и врач по призванию Валерий Поляков на себе отрабатывал новые методы медицинского обеспечения длительных экспедиций. Находясь на станции «Мир», врач-космонавт следовал программе, разработанной учеными Института медико-биологических проблем. Работе на орбите способствовала специальная медико-биологическая лаборатория, которая позволяла не только проводить научные эксперименты, но и профилактические мероприятия, направленные на поддержание физической активности. Космонавт регулярно выполнял интенсивные медицинские упражнения, носил специальные костюмы «Пингвин» и «Чибис», принимал ультрафиолетовые ванны, соблюдал специальный рацион питания.

Очень важен был момент возвращения космонавта домой, а именно период послеполетной реабилитации. Валерий Владимирович на себе испытал и доказал эффективность программы поддержания здоровья космонавтов в длительном полете и послеполетной реабилитации. Пролетав полтора года в невесомости, врач-космонавт не только очень быстро приспособился к земной силе тяжести, но и продолжил активно трудиться, занимаясь медицинским обеспечением экипажей Международной космической станции. За время полета Полякова в 1994–1995 годах орбитальный комплекс «Мир» преодолел расстояние в 280 млн километров. Этого при определенных условиях вполне хватило бы для экспедиции на Марс.

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