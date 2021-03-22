Об участии руководства и сотрудников Министерства иностранных дел в памятном мероприятии в мемориальном комплексе «Хатынь»

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

22 марта 2021 г.



22 марта 2021 г. делегация МИД во главе с заместителем Министра иностранных дел Беларуси Евгением Шестаковым приняла участие в памятном мероприятии в рамках патриотической акции «Приди и поклонись».

Делегация белорусских дипломатов совместно с представителями других республиканских органов, общественных объединений, организаций, дипломатического корпуса и неравнодушных граждан посетила мемориальный комплекс «Хатынь», где возложила венки и цветы к Вечному огню, а также почтила минутой молчания память жертв этой трагической страницы в истории белорусского государства, а также память о тысячах жителей других белорусских деревень, зверски уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками за годы Великой Отечественной войны.

Именно в этот далекий день – 22 марта 1943 года – нацисты стерли с лица земли белорусскую деревню под названием Хатынь. В огне погибли почти все ее жители – 149 человек, 75 из которых – дети до 16 лет. Самому младшему из них было 7 недель. Их прах до сих пор под черным гранитом на месте сожжения. За годы войны на белорусской земле нацисты уничтожили более девяти тысяч населенных пунктов, свыше пяти тысяч белорусских деревень были стерты с лица земли вместе с их жителями.

Хатынь стала символом скорби всего белорусского народа и его памяти о невинных жертвах чудовищной и бесчеловечной агрессии.

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