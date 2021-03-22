Олег Матыцин обсудил с Послом Доминиканской Республики перспективы двустороннего сотрудничества в сфере спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 22 марта, в Минспорте России состоялась встреча Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Доминиканской Республики в Российской Федерации Хансом Данненбергом Кастельяносом.

Министр отметил, что, несмотря на расстояния, Доминиканская Республика является для Российской Федерации важным партнёром, а Министерство спорта рассматривает Доминиканскую Республику в качестве своеобразного «моста», соединяющего Карибский регион и Россию в интересах развития физической культуры и спорта.

На встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере спорта.

Олег Матыцин подчеркнул, что Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству по всем направлениям, включая развитие наиболее популярных видов спорта, развитие студенческого и массового спорта, обмен спортивными кадрами и повышение квалификации специалистов, борьбу с допингом в спорте. Стороны рассмотрели перспективы развития бейсбола в России и самбо в Доминиканской Республике.

Министр предложил доминиканской стороне подписать межведомственный Меморандум о сотрудничестве, который придаст импульс дальнейшему развитию всего спектра спортивных связей наших стран.

Кроме этого, обсуждались вопросы подготовки очередного заседания Президиума 7-й сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, которое запланировано к проведению в Доминиканской Республике летом 2021 года.

По окончании встречи Олег Матыцин поблагодарил Ханса Данненберга Кастельяноса за плодотворную встречу, поздравил его и всех доминиканцев с национальным праздником – Днём независимости, который отмечался 27 февраля, и пожелал всем процветания и новых спортивных побед.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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