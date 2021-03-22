Олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин встретился с юными посетителями Государственного музея спорта

Source: Russia Ministry of Sport

В Государственном музее спорта Минспорта России в рамках проекта «Экскурсия со спортсменом» состоялась встреча с Сергеем Тетюхиным – российским волейболистом, олимпийским чемпионом 2012 года, трёхкратным призёром Олимпийских игр, призёром чемпионата мира, многократным призёром чемпионатов Европы, двукратным обладателем Кубка мира.

Ребята задавали прославленному спортсмену вопросы о тонкостях волейбола, о том, как преодолевать себя, если не видно результатов, как совместить профессиональный спорт, общественную и личную жизнь. Молодым волейболистам Сергей Тетюхин порекомендовал много трудиться, оттачивать каждое движение, обязательно хорошо учиться, быть всегда честными, коммуникабельными и открытыми в любом коллективе.

Для ценителей волейбола Сергей Тетюхин – настоящая легенда. В составе национальной команды он провел 320 матчей и набрал 2488 очков. С 2009 года его имя носит клуб, объединяющий игроков сборной России, проведших за команду 200 и более матчей. Сергей Тетюхин – единственный в мире волейболист, сыгравший на шести Олимпиадах и завоевавший на них четыре медали. Именно ему в 2016 году в Рио-де-Жанейро доверили на церемонии открытия Олимпиады нести Флаг России.

В завершение «Экскурсии со спортсменом» Сергей Тетюхин оставил ребятам автографы и сделал с ними памятные снимки. Государственному музею спорта волейболист передал в дар парадную олимпийскую одежду и свою игровую майку с номером «8».

«Цель проекта «Экскурсия со спортсменом» – стереть расстояние между пьедесталом почёта и креслом зрителя, дать возможность учащимся, болельщикам и юным спортсменам пообщаться со своими кумирами, ощутить близость их побед и вдохновиться на собственные», – отметила директор Музея Елена Истягина-Елисеева.

Пресс-служба Минспорта России

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