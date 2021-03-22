Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#Арктика-М#Арктика22.03.2021 17:50

Первый снимок с гидрометеорологического спутника «Арктика-М»

Первый снимок сделан российским гидрометеорологическим космическим аппаратом «Арктика-М» № 1. Новый метеорологический спутник, находясь на высокоэллиптической орбите, обеспечивает возможность непрерывного наблюдения полярного региона Земли с условиями соизмеримыми с возможностью наблюдения экваториальных и среднеширотных районов Земли, осуществляемых геостационарными гидрометеорологическими космическими аппаратами.

На космическом аппарате «Арктика-М» установлено два сканера МСУ-ГСМ. Возможности этого оборудования позволяют ему вести одновременно съемку всего доступного для наблюдения с апогейного участка высокоэллиптической орбиты типа «Молния» диска Земли с периодичностью 15-30 минут в десяти спектральных диапазонах (семь из них — тепловые).

Космический аппарат «Арктика-М» № 1 был запущен 28 февраля 2021 года с космодрома Байконур, в настоящее время ведутся его летные испытания. Высокоэллиптическая гидрометеорологическая космическая система «Арктика-М» предназначена для информационного обеспечения решения задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды.

Минимально необходимый состав орбитальной группировки — два космических аппарата «Арктика-М», что обеспечивает круглосуточное непрерывное наблюдение полярного региона Земли, недоступного для наблюдения с геостационарной орбиты.

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