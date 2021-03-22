Подведены итоги Х Всероссийских зимних сельских спортивных игр

Source: Russia Ministry of Sport

С 16 по 20 марта в Перми в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» прошли финальные соревнования Х Всероссийских зимних сельских спортивных игр.

В Играх приняли участие команды из 44 субъектов Российской Федерации. Всего – более 600 человек. Были разыграны медали в индивидуальном зачёте и командном первенстве. В спортивную программу были включены лыжные гонки, полиатлон, шахматы, шашки, соревнования спортивных семей, троеборье дояров и троеборье механизаторов. Соревнования прошли в спорткомплексе им. В.П. Сухарева, на лыжной базе «Прикамье» и в конно-спортивном комплексе «Ферма».

Места в общекомандном первенстве среди субъектов Российской Федерации распределились следующим образом:

I место – Пермский край;

II место – Челябинская область;

III место – Курганская область.

Победителями общекомандного первенства среди субъектов Российской Федерации по группам в зависимости от численности сельского населения стали:

– Республики Башкортостан (сельское население свыше 800 тысяч человек);

– Пермский край (сельское население до 800 тысяч человек);

– Удмуртская Республика (сельское население до 600 тысяч человек);

– Кемеровская область (сельское население до 450 тысяч человек);

– Курганская область (сельское население до 350 тысяч человек);

– Республики Марий Эл (сельское население до 250 тысяч человек);

– Магаданская область (сельское население до 100 тысяч человек).

Организаторами Игр выступили Министерство спорта Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Общероссийский союз общественных объединений «Добровольное спортивное общество «Урожай» России» при поддержке Правительства Пермского края.

Сельские спортивные игры проводятся на протяжении многих лет с целью социального развития села, укрепления здоровья населения, популяризации физической культуры и массового спорта.

Пресс-служба Минспорта России

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