Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика22.03.2021 16:17

Поздравляем с юбилеем Мусу Манарова

Свой первый космический полёт Муса Хираманович Манаров совершил с 21 декабря 1987 по 21 декабря 1988 года в качестве бортинженера пилотируемого корабля «Союз ТМ-4» и орбитальной станции «Мир» (командир — Владимир Георгиевич Титов) продолжительностью 365 суток 23 часа. Посадка была выполнена на космическом корабле «Союз ТМ-6».

Тем самым, в истории мировой пилотируемой космонавтики был установлен мировой рекорд по длительности космического полёта. За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм Мусе Манарову было присвоено звание Героя Советского Союза.

С 2 декабря 1990 года по 26 мая 1991 года космонавт выполнил второй космический полёт в качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМ-11» и орбитального комплекса «Мир» продолжительностью 175 суток. Во время космических полётов Муса Хираманович совершил 7 выходов в открытый космос общей продолжительностью 34 часа 23 минуты.

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Руководство Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, отряд космонавтов, сотрудники ЦПК поздравляют Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Мусу Хирамановича Манарова с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, отличного настроения и долгих лет жизни!

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