Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главкосмос Пусковые Услуги#РКЦ Прогресс#Космодромы#Байконур#CAS50022.03.2021 09:17

Ракета-носитель «Союз-2.1а» штатно стартовала с Байконура

Стартовыми расчетами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» 22 марта 2021 года в 09:07:12 по московскому времени с пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами по коммерческой программе компании «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в Роскосмос). Согласно телеметрической информации, старт, разделение ступеней и разгонного блока прошли в штатном режиме.

Российский разгонный блок выведет на орбиту 38 космических аппаратов из 18 стран мира: космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления «космического мусора» ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли серии GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина, спутник Высшей школы экономики НИУ ВШЭ — ДЗЗ, кубсат Образовательного центра «Сириус» и НИУ ВШЭ, а также спутник «Орбикрафт — Зоркий» от российской частной космической компании «Спутникс».

В соответствии с циклограммой полета разгонный блок «Фрегат» начал выполнять программу вывода аппаратов на три солнечно-синхронные орбиты. Отделение южнокорейского космического аппарата CAS500-1 на первой целевой орбите планируется через 1 час 3 минуты после старта. На втором этапе с 11:35 до 11:37 мск запланировано отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки (японские спутники GRUS), а на следующем этапе с 13:13 до 13:43 мск ожидается отделение второй партии на третьей целевой орбите (оставшиеся спутники). После штатного выведения на целевые орбиты они будут переданы на управление заказчикам.

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» создана в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и является модификацией «Союза-2». На этапе 1а создан унифицированный носитель «Союз-2.1а» для различных типов головных блоков с диаметрами головных обтекателей до 4,11 м. Ракета характеризуется повышенной точностью выведения и увеличенной массой полезных грузов на низких орбитах за счет усовершенствования системы управления и двигательных установок первой и второй ступеней.

При разработке этой ракеты особое внимание было уделено обеспечению максимальной преемственности с прототипом, однако некоторые корпусные элементы всех ступеней были усилены без изменения принципиальной конструктивной схемы. Центральным направлением модернизации стало создание принципиально иной цифровой системы управления, которая разработана на основе современных принципов управления и новой отечественной элементной базы.

Впервые данная ракета окрашена в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток», который располагается на ВДНХ в г. Москве. Он окрашен в белый цвет, белой ракета при пуске выглядит от инея, покрывающего баки жидкого кислорода. На ракете-носителе «Восток» 60 лет назад с космодрома Байконур отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

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