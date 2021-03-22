Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Максим Овчинников#Дмитрий Шишкин#Моя страна — моя Россия#ВДНХ22.03.2021 18:45

Роскосмос и конкурс «Моя страна – моя Россия» представили космические номинации

В понедельник, 22 марта 2021 года, в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ прошла презентация космических номинаций Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Партнером номинаций стала Госкорпорация «Роскосмос».

Старт XVIII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» был дан в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» 1 марта 2021 года. Основными тематическими линиями нового сезона стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого космического полёта Ю.А. Гагарина. В 2021 году Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» вошел в план основных мероприятий Года науки и технологий, объявленного Президентом Российской Федерации.

В своем приветственном слове первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников отметил: «Госкорпорация «Роскосмос» является постоянным партнером платформы «Россия — страна возможностей». Проекты платформы, их масштаб и системный подход сегодня направлены на решение задач общественного развития нашей страны, формирования человеческого капитала и обеспечения технологического лидерства. Мы рады, что в этом году Госкорпорация «Роскосмос» присоединилась к еще одному проекту платформы — Всероссийскому конкурсу «Моя страна — моя Россия».

Партнером проекта стала Госкорпорация «Роскосмос», при поддержке которой пройдет сразу четыре тематических номинации, посвященные популяризации космонавтики и сохранению исторической памяти первого космонавта планеты Земля, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина, формированию системы дополнительного образования в аэрокосмической сфере, развитию промышленного туризма на территории космодрома Восточный и города Циолковский, в том числе в этом году впервые будет организована специальная номинация для детей. В рамках мероприятия между Госкорпорацией «Роскосмос» и Всероссийским конкурсом «Моя страна — моя Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве.

Традиционно в конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые предлагают свои проекты в области социально-экономического развития российских территорий. Впервые за 18 лет реализации конкурса в нем смогут принять участие дети до 13 лет, представив свои проекты, рисунки и рассказы в специальной номинации «Сказки о космосе».

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что впервые в конкурсах платформы смогут принять участие дети дошкольного возраста.

«Впервые мы приглашаем принять участие дошкольников, ведь в номинации нет нижнего возрастного ограничения (0-13 лет). Вместе со своими родителями самые маленькие участники будут учиться, мечтать и рассказывать о своих мечтах на всю страну. Заявочная кампания завершится 12 мая 2021 года. Уверен, сотрудничество с Роскосмосом подарит новые возможности самореализации не только юным конкурсантам, но и всем участникам „космических“ номинаций сезона», — сказал Алексей Комиссаров.

В нынешнем сезоне конкурсанты смогут предложить свои образовательные, технические и социально-экономические и научные проекты по 17 тематическим направлениям. Ознакомиться с полный списком и описанием номинаций, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса до 12 мая 2021 года.

«Сказки о космосе» — это специальная номинация, приуроченная к 60-летию первого полета человека в космос. Свои сказки и рисунки смогут представить ребята до 13 лет без нижнего ограничения по возрасту. Почему это важно? Из мечты ребенка рождаются его будущие профессиональные достижения. Будущие профессионалы — ученые, педагоги, врачи, космонавты, будущие ответственные родители. Наша задача — помогать, сопровождать ребят с самых первых шагов в их большом пути. По договоренности с Роскосмосом будут не только ценные призы в этой номинации, но и, если позволит эпидемиологическая ситуация, поездка на космодром Восточный, что, конечно, является особой возможностью и мотивацией для наших конкурсантов«, — рассказала руководитель всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова.

Почетным гостем презентации, прошедшей в павильоне «Космос и авиация» на ВДНХ, стал летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев.

«В жизни каждого человека большое значение имеет мечта, все начинается с детской мечты. Мальчишкой я мечтал стать летчиком-испытателем, хотел стать космонавтом, и я им стал. Конкурс „Моя страна — моя Россия“ формирует надежный фундамент и правильные ценностные ориентиры для молодежи нашей страны. И может быть кто-то из ребят, кто сегодня примет участие в конкурсе, однажды отправится покорять космическое пространство», — рассказал Валерий Иванович.

В мероприятии также принял участие директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

«Госкорпорацией „Роскосмос“ и при ее поддержке реализуется большое количество научно-просветительских и образовательных проектов. Эти проекты, в первую очередь, направлены на привлечение интереса к космонавтике, содействие профессиональному самоопределению детей и молодежи, — говорит Дмитрий Шишкин. — В рамках конкурса „Моя история — моя Россия“ участники смогут подготовить и предложить свои идеи, получить экспертную оценку своего проекта и стать частью молодежного космического сообщества России».

Конкурс пройдет в четыре этапа:

Первый — с 1 марта по 12 мая 2021 года. В течение этого периода конкурсанты размещают свои проекты на официальном сайте. Прием заявок на участие в конкурсе завершается 12 мая в 23:50 по московскому времени.

Второй пройдет с 13 мая по 11 июля. В рамках этого этапа осуществляется заочная экспертиза проектов и определение участников следующего этапа.

Третий стартует 12 июля и продлится до 30 сентября. В это время участники приглашаются для защиты своих проектов, которая пройдет в «гибридном» (очно-дистанционном) формате.

Четвертый этап — награждение — состоится в декабре 2021 года.

Подробная информация о конкурсе, регистрация участников и экспертов доступны на сайте проекта. Конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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