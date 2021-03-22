Совещание о наращивании производства вакцин и ходе вакцинации

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодня рассмотрим вопросы, связанные с производством отечественных вакцин от коронавируса, обсудим ход проведения вакцинации в России.

Нашими научно-исследовательскими институтами разрабатывается, как известно, целый ряд вакцин против коронавирусной инфекции. Три из них уже зарегистрированы в нашей стране. Две вакцины – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» – выпускаются фармацевтическими предприятиями в промышленных масштабах и используются для прививок. Ещё одна вакцина – Федерального научного центра имени Чумакова – «КовиВак» готовится к вводу в гражданский оборот, а первые её партии уже произведены. Словом, Россия сегодня располагает уже тремя вакцинами, и, безусловно, за таким результатом стоит большая, напряжённая работа многих тысяч людей.

Добавлю, что в сложных условиях эпидемии отечественные фармацевтические производители в кооперации с научными институтами смогли в кратчайшие сроки решить целый комплекс задач по развёртыванию новых производственных мощностей, необходимых для изготовления вакцин. На многих площадках работа велась практически в круглосуточном режиме. Было внедрено и настроено современное, высокоэффективное оборудование, созданы по-настоящему передовые биотехнологические производства, которые, по сути, не имеют аналогов в нашей стране – не имели аналогов прежде.

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На совещании сегодня у нас присутствуют представители фармацевтических компаний – производителей вакцин.

Коллеги, друзья! Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас, всех ваших сотрудников, сотрудников ваших предприятий за действительно самоотверженный труд, за ответственное отношение к своему делу.

Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, защитить жизнь и здоровье миллионов наших граждан.

Значительную роль в нормализации эпидемиологической обстановки играет реализация широкого комплекса профилактических, упреждающих мер, в том числе массовая вакцинация.

Так, в целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 миллиона человек, из них 4,3 миллиона граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины.

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надёжны и безопасны. Более того, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты. Повторю, это безусловный успех наших, отечественных учёных и специалистов.

Его признают и за рубежом. География использования российского «Спутника V» активно растёт. Даже несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины, различные информационные вбросы, порой откровенные небылицы, интерес к нашей вакцине проявляет всё больше государств по всему миру. Разрешение на её применение на своей территории уже выдали 55 стран.

Продолжение следует.

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