Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главкосмос Пусковые Услуги#НПО Лавочкина#Орбитальные группировки#Байконур#CAS50022.03.2021 10:45

Спутник CAS500-1 выведен на целевую орбиту

На космодроме Байконур 22 марта 2021 года в 09:07:12 по московскому времени состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Спустя 528 секунд после старта разгонный блок «Фрегат» с 38 космическими аппаратами иностранного производства отделился от третьей ступени носителя на суборбитальной траектории.

В соответствии с циклограммой полета после двух включений (выведение на первую переходную орбиту и орбиту отделения) маршевой двигательной установки разгонного блока «Фрегат» южнокорейский спутник дистанционного зондирования CAS500-1 штатно отделился в 10:10 мск на целевой орбите с высотой перигея 484 км и апогея 508 км, а также наклонением 97,40 градуса. Российский разгонный блок продолжает свою работу по выведению оставшихся 37 космических аппаратов на две разные орбиты.

CAS500 является национальной программой правительства Кореи по разработке и эксплуатации спутников среднего класса массой 500 кг, оснащенных оптико-электронной аппаратурой высокого разрешения, для наблюдения за Землей с низкой околоземной орбиты. Основной задачей спутника CAS500-1 является предоставление электронно-оптических изображений в высоком разрешении.

Корейский институт аэрокосмических исследований, финансируемый правительством научно-исследовательский институт, занимается не только разработкой аэрокосмических технологий, но также и поддержкой национальной политики развития в области аэрокосмических исследований. Сейчас KARI работает над реализацией программы создания Компактного высокотехнологичного спутника 500-1 для Республики Корея.

Контракты на запуск южнокорейских спутников дистанционного зондирования Земли CAS500 были подписаны между Корейским институтом аэрокосмических исследований и компанией «Кореа аэроспейс индастриз» и компаниями «Главкосмос» и «Главкосмос Пусковые Услуги» в августе 2017 года.

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Главкосмос Пусковые Услуги — дочерняя компания Главкосмоса, является оператором коммерческих пусков. Она была создана на основании решения Госкорпорации «Роскосмос» и уполномочена заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства «Союз-2» с российских космодромов.

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