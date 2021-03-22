С. Березкин: Юнармейское движение в Ярославской области набирает обороты

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в церемонии посвящения школьников в юнармейцы.

Сенатор РФ, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в торжественной церемонии посвящения школьников в юнармейцы в городе Рыбинске.

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В торжественной обстановке ребята дали клятву на верность Родине, пообещали всегда стремиться к победам в учебе и спорте, чтить память героев, быть патриотами и достойными гражданами России.

Сергей Березкин принял участие в церемонии посвящения школьников в юнармейцы

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Сергей Березкин принял участие в церемонии посвящения школьников в юнармейцы

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Сергей Березкин принял участие в церемонии посвящения школьников в юнармейцы

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Сергей Березкин принял участие в церемонии посвящения школьников в юнармейцы

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Сергей Березкин принял участие в церемонии посвящения школьников в юнармейцы

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Сенатор отметил, что в Ярославской области данное движение набирает обороты. «20 новых юнармейцев, представляющих рыбинские школы N17 и 44, пополнили ряды движения, насчитывающее уже 450 рыбинцев и 2630 учащихся региона. Это активные граждане своей страны, будущие защитники Родины, достойное продолжение наших отцов и дедов», — сказал Сергей Березкин.



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