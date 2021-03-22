Три населённых пункта Республики Хакасия перейдут на целевую модель рынка тепла

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 22 марта. – Правительство России одобрило переход к целевой модели рынка тепла трёх населённых пунктов Республики Хакасия: Абакана, Черногорска и Усть-Абаканского поссовета.

В Абакане переход к целевой модели рынка тепла позволит привлечь 1,031 млрд рублей инвестиций в строительство новых теплосетей и реконструкцию действующих. Это даст возможность обеспечить теплоснабжение новых многоквартирных домов, а также подключить к системе централизованного теплоснабжения от Абаканской ТЭЦ потребителей частного сектора на юго-западе города. Переход частного сектора к централизованному теплоснабжению приведёт к снижению выбросов в атмосферу от индивидуальных котлов и печей.

В Черногорске уровень износа объектов теплоснабжения достигает 70%. Объём инвестиций, который будет дополнительно привлечён благодаря новой модели рынка тепла, составляет 2,05 млрд рублей. Из них свыше 1,5 млрд рублей будет направлено на строительство новых теплосетей, остальные средства – на реконструкции теплосетей, строительство и реконструкцию насосных станций и центральных тепловых пунктов. Теплоснабжение потребителей Черногорска планируется перевести на Абаканскую ТЭЦ, закрыв при этом работающие в городе неэффективные котельные.

Обеспечение теплом потребителей Усть-Абаканского поссовета ведётся в основном от источников теплоснабжения Черногорска, и реализация проекта по переходу Усть-Абакана к целевой модели рынка тепла являются частью большого проекта по переключению потребителей на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ. Это позволит не только повысить надёжность теплоснабжения, но и даст возможность подключения новых потребителей. Инвестиции в Усть-Абаканском поссовете составят 16 млн рублей. Средства будут направлены на реконструкцию центральных тепловых пунктов.

Справочно:

С учётом трёх новых населённых пунктов, внедрение целевой модели рынка тепла одобрено уже для 21 муниципального образования в 13 регионах России. Совокупный объём плановых инвестиций в теплоснабжающий комплекс населённых пунктов составляет около 125 млрд рублей.

Целевая модель рынка тепла отличается от традиционной, прежде всего, системой отношений между потребителями, поставщиками тепла и органами власти, а также системой ценообразования (метод «альтернативной котельной»). Так, усиливается ответственность поставщиков тепла за отключения теплоснабжения и нарушение его качества (например, при низкой температуре теплоносителя) – в этих случаях предусмотрены штрафы для компаний в виде снижения платы за тепло для потребителя.

Предельный уровень цен на тепловую энергию устанавливается методом сравнения со стоимостью наиболее эффективного альтернативного теплоснабжения для потребителя, замещающего централизованное теплоснабжение «альтернативной котельной». Это позволит привлечь инвестиции в отрасль, модернизировать её и повысить эффективность работы.

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