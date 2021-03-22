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#Центр Келдыша#Москва22.03.2021 22:45

Центр Келдыша награжден Почетной грамотой префекта САО города Москвы

В Префектуре северного административного округа города Москвы подвели итоги смотра-конкурса «На лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны Северного административного округа города Москвы».

Коллектив Центра Келдыша (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») занял первое место в финальном туре смотра-конкурса в I группе по вместимости до 150 человек с вручением наградного кубка и Почетной грамоты Префекта САО города Москвы.

Большой вклад в содержание в образцовом порядке защитных сооружений предприятия внес начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Олег Кочанов.

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