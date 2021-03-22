Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-1822.03.2021 13:14

Экипажи МКС-65 приступили к заключительному этапу тренировок

Сегодня, 22 марта 2021 года, дублирующий экипаж длительной экспедиции МКС-65 в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова, Олега Артемьева и астронавта NASA Энн МакКлейн приступил к тренировочному «полёту» на тренажере пилотируемого корабля «Союз МС». Первый этап экзаменационных комплексных тренировок дублёры провели на российском сегменте Международной космической станции и за успешное выполнение всех заданий получили «пятёрку» от экзаменационной комиссии.

Такую же высокую оценку поставили и основному экипажу МКС-65 в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая. Они отлично справились с нештатными ситуациями в ходе экзаменационной комплексной тренировки на корабле «Союз МС». Сегодня, поменявшись местами с дублёрами, основной экипаж приступил к испытаниям на российском сегменте.

«Самым значимым событием 65-й космической экспедиции должно стать выведение на орбиту модуля „Наука“, его стыковка с МКС и проведение пуско-наладочных работ, если говорить земным языком, — рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов. — Всё это требует большой подготовительной работы, связанной с выходами в открытый космос, перестыковками кораблей и другими видами деятельности. Но я должен сказать, что наши экипажи хорошо подготовлены. Бортинженеры Пётр Дубров и Марк Ванде Хай отработали программу внекорабельной деятельности и 66-й экспедиции тоже. Мы с волнением ждём, когда экипаж МКС-65 прибудет на станцию. В профессионализме космонавтов и астронавтов уверены».

Павел Власов напомнил, что в программу 65-й экспедиции включено более 50 экспериментов и исследований в области космической биологии и физиологии, исследования Земли из космоса, физики космических лучей и в других областях.

«Все эксперименты заслуживают внимания. Например, по направлению „космическое материаловедение“ впервые запланирован совместный с NASA эксперимент РЕАЛ. Он будет проводиться в американском модуле „Дестини“ с использованием их градиентной печи. Цель — исследование реологии (деформация текучести вещества) алюминия в условиях микрогравитации», — рассказал начальник ЦПК.

В ходе экзаменационных комплексных тренировок экипажи эксперименты не ставят, свои навыки в проведении исследований они демонстрируют на других этапах подготовки. На экзаменационных комплексных тренировках главное успешно справиться со штатными и нештатными ситуациями, показав комиссии высокую степень готовности к выполнению программы полёта.

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