Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#Мир#История23.03.2021 00:05

20 лет без «Мира»

Ровно двадцать лет назад был завершён полёт станции «Мир». Впервые был выполнен управляемый безопасный сход с орбиты такого крупногабаритного космического объекта (масса станции составляла 140 т). Контролируемая операция по управляемому сведению с околоземной орбиты российского орбитального комплекса «Мир» с последующим его затоплением в Тихом океане была проведена 23 марта 2001 года. На момент затопления станция состояла из семи модулей: базовый блок, «Квант-1», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», «Природа» и стыковочный модуль.

Конкретная дата сведения станции «Мир» с орбиты была объявлена 20 марта 2001 года. До сих пор этой даты не существовало, а был лишь приблизительный прогноз, когда она может достичь оптимальных условий для безопасного завершения её полёта с учётом имеющихся на борту запасов топлива. Окончательный план предусматривал начало активных действий после того, как средняя высота орбиты снизится до 220 км. Утром 22 марта система управления движением станции «Мир», получив из Центра управления полетами соответствующую командную информацию, перевела ее из режима закрутки в ориентированный полёт. Это было сделано для того, чтобы полностью зарядить аккумуляторы от солнечных батарей, которые в такой ориентации работали более эффективно.

Затопление станции «Мир» проходило в три этапа. Первым этапом было снижение орбиты до 220 км под воздействием тормозного импульса грузового корабля «Прогресс М1-5». Вторым этапом стал перевод станции на высоту 165 км. Третий этап заключался в последнем торможении двигателями «Прогресса», которое продолжалось 22 минуты. На завершающем этапе станция вошла в плотные слои атмосферы, снизившись до высоты менее 100 км. Затопление произошло в 9:01 по московскому времени в южной части Тихого океана в закрытой для судоходства территории океана.

Последним, кто «видел» станцию «Мир», был американский пункт слежения на острове Кваджелейн. Её высота была в то время около 110 километров, и снижалась она по траектории, которую предсказали ей баллистики ЦУПа. Это уже вселяло уверенность, что работа по обеспечению управляемого схода с орбиты завершится успешно и несгоревшие в атмосфере обломки станции упадут в заданный район Тихого океана. Расчётные координаты центра падения несгоревших элементов конструкции — 44,22° южной широты и 150° западной долготы.

Изначально предполагалось, что станция проработает на орбите пять лет. Пилотируемая орбитальная станция «Мир» — многоцелевой международный центр, который более 15 лет являлся единственной в мире космической лабораторией для проверки и отработки основных направлений целевого использования будущих пилотируемых станций и комплексов, обеспечивающих доступ человечеству к изучению космоса. За это время на «Мире» было выполнено более 23 тысяч научных экспериментов.

Первая экспедиция в составе командира Леонида Кизима и бортинженера Владимира Соловьева прибыла на станцию 15 марта 1986 г. на корабле «Союз Т-15», космонавты проработали на орбите четыре с лишним месяца (125 суток). Всего на «Мире» отработало 28 длительных основных экспедиций. С 1987 года реализовывались международные программы в рамках экспедиций посещения с участием представителей других государств. Космонавт Валерий Поляков, будучи на ее борту, провел на орбите непрерывно 438 суток (с 8 января 1994 по 22 марта 1995), что до сих пор является рекордным достижением в истории. И там же был установлен подобный рекорд для женщин — американка Шеннон Лусид в 1996 году задержалась в космическом пространстве 188 дней (уже побит на борту Международной космической станции).

С борта орбитального комплекса было совершено 78 выходов в открытый космос общей продолжительностью 359 часов 12 минут (с учетом трех выходов в разгерметизированный модуль «Спектр»). За время работы «Мира» к нему было совершено 105 полетов космических кораблей: 31 пилотируемого и 64 грузовых (СССР, РФ), а также 10 американских шаттлов (9 стыковок и один облет станции).

Впервые в мировой практике реализован модульный принцип строительства на орбите космических сооружений больших габаритов и масс (до 240 т.);

апробировано применение кораблей «Союз», «Прогресс», «Спейс Шаттл» как транспортных средств для доставки экипажей и материально-технического снабжения;

проведена отработка взаимодействия международных экипажей в длительных полетах;

отработана технология поддержания станции в работоспособном состоянии в течение длительного полета (свыше 15 лет);

приобретен опыт ликвидации нештатных ситуаций, обеспечения безопасности экипажа и живучести станции;

приобретен опыт одновременного проведения нескольких международных научных программ интегрированным экипажем;

приобретен опыт совмещения двух технических школ при создании космической техники для совместного использования;

проведена отработка технологии совместного управления пилотируемыми космическими объектами двух стран из двух Центров управления — ЦУП-М (г. Королев, Россия) и ЦУП-Х (г. Хьюстон, США).

Именно «Мир» стал первой орбитальной станцией, построенной по модульному принципу, когда к базовому блоку можно присоединять другие элементы, необходимые для выполнения тех или иных функций. Этот принцип использован и на Международной космической станции.

Подробнее об орбитальной станции «Мир» в нашем новом разделе.

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