А. Климов: СМИ, интернет-платформы, социальные сети должны в полной мере учитывать требования российского законодательства

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялся брифинг членов Временной комиссииСФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края и руководитель мониторинговой группы Временной комиссии, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провели совместный онлайн-брифинг.

Андрей Климов остановился на результатах работы Комиссии в первом квартале 2021 года. Сенатор привел примеры вмешательства во внутренние дела России, рассказал о подготовке и принятия ключевых законодательных инициатив, направленных на защиту государственного суверенитета.

Иностранные государства пытаются активно использовать представителей гражданского общества РФ, в том числе для воздействия на работу Временной комиссии СФ, для препятствования и срыва принятия мер законодательного регулирования

По словам Андрея Климова, иностранные государства пытаются активно использовать представителей гражданского общества РФ, в том числе для воздействия на работу Временной комиссии СФ, для препятствования и срыва принятия мер законодательного регулирования.

Большую роль в этом, по мнению сенатора, играют информационные интернет-площадки. «Огромное количество материалов в российском сегменте интернета на данную тему – перепечатка одних и тех же тезисов под разными заголовками, взятых из СМИ-иноагентов», — привел парламентарий выдержку из заключения специалистов Института стратегических исследований и проектирования РУДН.

Андрей Климов рассказал также о работе над проектом концепции Международной конвенции по недопустимости вмешательства в суверенные дела государств. «Эта работа продолжается совместно с другими странами, разделяющими фундаментальные принципы международного права».

Олег Мельниченко обозначил направления деятельности мониторинговой группы Временной комиссии в контексте попыток внешнего вмешательства в процесс подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. «Определенные силы на Западе не только в отношении России, но и многих стран используют выборы в парламент как точку дестабилизации и раскачивания внутриполитической ситуации», — отметил сенатор.

Андрей Климов и Олег Мельниченко

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Онлайн-брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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Олег Мельниченко

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Андрей Климов

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Онлайн-брифинг руководителя рабочей группы по мониторингу признаков вмешательства в суверенные дела РФ в период подготовки проведения выборов в Государственную Думу в 2021 году Олега Мельниченко

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Олег Мельниченко

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По его словам, задача органов власти — гарантировать свободное волеизъявление граждан, оградить выборный процесс от вмешательства со стороны иностранных государств, их информационных и политических институтов.

«Такие попытки постоянно предпринимаются, в этих целях активно задействуются СМИ-иноагенты. Все эти действия будут внимательно фиксироваться мониторинговой группой Временной комиссии, анализироваться на площадке Совета Федерации, мы будем давать оценку и вырабатывать соответствующие подходы по совершенствованию законодательства, чтобы в будущем подобные действия не повторялись», — сказал сенатор.

Андрей Климов и Андрей Мельниченко в ходе брифинга ответили на вопросы, поступившие от журналистов и интернет-пользователей.

В частности, вопросы касались воздействия на детей и подростков через социальные сети, вовлечения их в участие в несогласованных политических акциях, а также мер по предотвращению возможности использования вопросов межрелигиозных и межэтнических отношений для разжигания конфликтов, поощрения национализма, сепаратизма, искажения и фальсификации истории.

«И в этом, и в других случаях СМИ, интернет-платформы, социальные сети должны в полной мере учитывать требования российского законодательства. Позитивный опыт сотрудничества в этой сфере уже есть. Эта работа будет продолжена», — отметил Андрей Климов.

Кроме того, были затронуты вопросы российско-американских отношений, актуальные международные проблемы.

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