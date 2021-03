Бури и смена времен года уносят марсианскую воду

Распределение водяного пара по плотности в марсианской атмосфере. Данные за 8 марсианских лет (MY27—34), каждый год проводились две наблюдательные кампании. Когда Марс находится далеко от Солнца, водяной пар оказывается «заключен» в области ниже 60 км. Когда Марс приближается к Солнцу, водяной пар поднимается вплоть до высоты 90 км. Наибольшая плотность водяного пара в атмосфере наблюдается во время лета в южном полушарии, когда планета проходит перигелий. График основан на статье A. Fedorova et al (2021), более темный цвет кружков показывает большую плотность © Copyright: ESA, based on data from A. Fedorova et al (2021) Кроме этого, исследователи проанализировали данные, полученные во время глобальных пылевых бурь на Марсе, 2007 и 2018 годов (по земному исчислению). В это время атмосфера становится ещё более теплой и влажной, а перенос воздушных масс более интенсивным, поднимая тем самым воду на высоты больше 80 км. Эти работы, как части мозаики, складывают новую картинку Марса. «То, что Марс теряет воду, было известно давно, — поясняет Анна Фёдорова. — Но сейчас становится понятно, что этот процесс нестабильный. Благодаря активным наблюдениям в последние годы, фактически, идет смена парадигмы, так как в моделях учитывается постоянный и более медленный темп». Подтверждение тому нашла группа исследователей под руководством Жана-Ива Шафрэ. Исследователи смоделировали темп потери воды Марсом за два года, а затем сравнили результаты с данными SPICAM. В целом, данные согласуются, за исключением периодов пылевых бурь — оказалось, что модель даёт более низкие результаты, чем наблюдается на Марсе. С учётом этих результатов группа Жана-Ива Шафрэ предполагает, что Марс теряет слой воды глубиной примерно 2 метра за каждый миллиард лет. Тем не менее этого недостаточно, чтобы объяснить, куда делись те объёмы марсианской воды, которые сформировали современный ландшафт Марса. «Возможно, теперь она находится в грунте, либо в прошлом Марс терял воду ещё интенсивнее», — предполагает исследователь.

