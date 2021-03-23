Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#Главкосмос#OneWeb23.03.2021 09:20

Второй стартовый день на Восточном

Во вторник, 23 марта 2021 года, на космодроме Восточный в Амурской области совместные расчеты организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по графику второго стартового дня. Накануне состоялся вывоз ракеты космического назначения «Союз-2.1б» на стартовый комплекс. Специалисты предприятий Роскосмоса провели работы первого стартового дня.

Сегодня активная фаза подготовки к пуску, который запланирован на раннее утро 25 марта, продолжается. В 01:30 по московскому времени (07:30 по местному) специалисты заняли свои рабочие места и начали проверку исходного состояния. На данный момент они провели контроль исходного состояния и заряд аккумуляторных батарей космических аппаратов OneWeb к запуску, а также контрольный набор стартовой готовности разгонного блока «Фрегат».

Впереди — проведение генеральных испытаний, в ходе которых имитируется старт и дальнейший полет ракеты-носителя до отделения головного блока на околоземной орбите, затем — анализ телеметрической информации и заключительные операции на стартовом комплексе по графику второго стартового дня.

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