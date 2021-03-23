Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс23.03.2021 21:16

В РКЦ «Прогресс» выбрали «Лучшего в автоматизированном проектировании»

11-12 марта 2021 года в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялся ежегодный конкурс «Лучший в автоматизированном проектировании» по трем номинациям: «Разработка технологических процессов в САПР ТП «Вертикаль», «Нормирование технологических процессов, разработанных в САПР ТП «Вертикаль», а также по компетенции «Инженерная графика CAD» с использованием Creo Parametric 2.0 на основе международных стандартов WorldSkills.

Всего в соревновании профессионального мастерства в этом году приняли участие 67 человек, в том числе 2 представителя филиала РКЦ «Прогресс» — ОКБ «Спектр» (г. Рязань). Конкурс на звание «Лучший в автоматизированном проектировании» проводится в РКЦ «Прогресс» с 2007 года.

Ранее участие в конкурсе могли принимать молодые специалисты в возрасте до 30 лет. Главным нововведением 2021 года стало снятие ограничений по возрасту конкурсантов, что дало возможность проявить свои знания и навыки тем работникам предприятия, которые уже перешагнули возраст молодых специалистов.

В настоящее время в Ракетно-космическом центре «Прогресс» активно внедряется технология нисходящего проектирования, основанная на решениях Creo Parametric 2.0 и Windchill PDMLink. Применение данных систем значительно улучшает качество разработок, сокращает сроки проектирования технологических процессов и производства на предприятии.

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