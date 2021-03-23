Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#OneWeb23.03.2021 18:50

В Якутии и Амурской области готовятся к пуску с Восточного

Представители организаций Госкорпорации «Роскосмос», Минэкологии Республики Саха (Якутия), и ФГБУ ЦАС «Хабаровский» прибыли в поселок Сангар для участия в предпусковых работах предстоящего пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb с космодрома Восточный. В непосредственной близости к районам падения уже размещена радарная станция для контроля за отделением фрагментов второй ступени носителя.

В ближайшие дни в Кобяйском и Алданском районах Якутии рабочие группы специалистов предприятий Роскосмоса, республиканских и муниципальных специальных служб начнут предпусковые облеты районов падения с отбором проб природных сред. В Амурской области совместно с представителями администрации Зейского района уже обследована северная и южная территории района падения.

Запуск новой партии из 36 космических аппаратов компании OneWeb запланирован на 25 марта 2021 года. Он станет вторым полностью коммерческим запуском с космодрома Восточный, реализуемым по заказу французской компании Arianespace для OneWeb с российского космодрома.

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