Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Главкосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#ISRO23.03.2021 10:26

Дмитрий Рогозин встретился с индийскими космонавтами в России

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 22 марта 2021 года провел встречу с индийскими кандидатами в космонавты, успешно прошедшими общекосмическую подготовку в России. Во встрече также приняли участие Посол Индии в Российской Федерации г-н Д.Б. Венкатеш Варма и представители дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос», которые принимали участие в подготовке индийских кандидатов в космонавты.

Посол Республики Индия поблагодарил генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина за оказание поддержки тренировочной программе для индийских космонавтов. Контракт на подготовку индийских кандидатов на полет в космос между компанией «Главкосмос» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований был подписан 27 июня 2019 года. Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина 10 февраля 2020 года приступил к плановой подготовке индийских кандидатов в космонавты.

Весь процесс подготовки и тренировок проходил на территории России и включал в себя ряд необходимых для будущих космонавтов элементов, таких как медицинская и физическая подготовка, изучение русского языка, изучение конструкции, компоновки и систем транспортного пилотируемого корабля «Союз».

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