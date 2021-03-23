Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#КБ Салют23.03.2021 07:15

Конструкторскому бюро «Салют» – 70

70 лет назад, 23 марта 1951 года, создано впоследствии ведущее в стране Конструкторское бюро «Салют» Государственного космического научнопроизводственного центра имени Хруничева (г. Москва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Основные направления деятельности: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию, модернизации и эксплуатации ракет-носителей, разгонных блоков, модулей орбитальных станций и космических аппаратов. Поисковые, прикладные исследования и разработки, включая работы по новым наукоемким технологиям, используемым в космической технике, экологии и по созданию экспериментальных установок для моделирования процессов работы спутников в условиях космического пространства.

История Бюро неразрывно связана с самыми значимыми этапами развития авиастроения, ракетостроения и космонавтики. На всех направлениях своей деятельности Конструкторское бюро отличало новаторский подход с опорой на науку, смелость и инициативность руководителей, знания, опыт и целеустремленность коллектива в достижении целей. Разработки «Салюта» послужили серьезному укреплению безопасности и обороноспособности нашей страны, обеспечивая стратегические паритеты при постановке на вооружение совершенных образцов авиационной и ракетной техники, а также обеспечили ее приоритет страны в освоении космоса. Многие из этих решений и сегодня определяют развитие передовых технологий в мире.

Конструкторское бюро «Салют» было образовано в 1951 году выдающимся авиаконструктором Владимиром Мясищевым. В 1960 году предприятие было перепрофилировано на ракетно-космическую тематику. Коллективом конструкторского бюро был создан ряд уникальных изделий, среди которых: боевые комплексы, оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами, всемирно известная ракета-носитель семейства «Протон», космические аппараты «Космос», послужившие основой для создания модулей «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», «Природа», модуль ДМ для Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Кроме того, при непосредственном участии коллектива КБ были созданы орбитальные станции «Салют» и «Мир», крылатый ракетный комплекс.

За успехи, достигнутые в области создания передовой авиационной и ракетно-космической техники, коллектив Конструкторского бюро награжден орденом Ленина (12 июля 1957 года), орденом Трудового Красного Знамени (28 апреля 1963 года), орденом Октябрьской Революции (12 августа 1976 г.). 7 июня 1993 года Распоряжением Президента Российской Федерации был образован Государственный Космический Научно-производственный Центр имени М.В. Хруничева, который объединил Конструкторское бюро «Салют» и Машиностроительный завод имени М.В. Хруничева, что послужило слиянию научного и производственного потенциалов двух предприятий.

В 90-е годы коллективом Конструкторского бюро были разработаны: функционально-грузовой блок «Заря» и служебный модуль «Звезда» для российского сегмента Международной космической станции, модернизированная ракета-носитель «Протон-М», космический ракетный комплекс «Рокот» на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 (СС-19), а также разгонный блок «Бриз-М».

В настоящее время Конструкторское бюро «Салют» ведёт проектно-конструкторские работы по созданию ракет-носителей семейства «Ангара», разработку разгонных блоков на высококипящих и низкокипящих компонентах топлива, кислородно-водородного разгонного блока КВТК. Специалисты выполняют управление полетами космических аппаратов на этапе летных испытаний и при их эксплуатации, включая участие в управлении международной космической станцией. В рамках международных программ по запуску иностранных коммерческих спутников с помощью ракет-носителей семейства «Протон» проводится адаптация носителя под коммерческие полезные нагрузки и ведутся другие научно-поисковые и прикладные исследования и разработки.

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