На заседании выездной гостиной Евразийского женского форума обсудили вопросы профилактики здоровья

Source: Russia – Council of the Federation

Участницы встречи рассмотрели предложения, связанные с профилактикой здоровья, корпоративными программами охраны здоровья, инновационными решениями для поддержания здорового образа жизни, сообщила Г. Карелова.

Заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в заседании выездной гостиной ЕЖФ.

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На площадке МИЦ «Известия» прошла дискуссия на тему «Женщины о здоровом образе жизни: модный тренд или системный подход?» с участием представительниц бизнес-сообщества, некоммерческого сектора и общественных организаций.

Участниками дискуссии выступили: директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина, начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиала РЖД Елена Жидкова, директор благотворительного фонда «В ответе за будущее» Анна Сошинская, руководитель проекта «Здоровое общество», первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

Участницы выездной гостиной обсудили инициативы женщин, связанные с профилактикой здоровья, корпоративными программами охраны здоровья, инновационными решениями для поддержания здорового образа жизни.

Выездная гостиная Евразийского женского форума

Как отметила в выступлении вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, роль женщин в формировании здорового общества и полезных привычек не только детей и подростков, но и всей семьи в современном мире чрезвычайно высока. «Тема нашей выездной гостиной «Женщины о здоровом образе жизни» выбрана не случайно. Прошлый год всем нам показал, что более защищены те, кто активно занимается своим здоровьем», — подчеркнула сенатор. По ее словам, активное включение женщин в продвижение современных здоровьесберегающих технологий, программы профилактики заболеваний, а также волонтерскую деятельность – это важный ресурс для увеличения продолжительности жизни.

Была затронута актуальность инновационного подхода в вопросах сохранения здоровья. «Одна из центральных тем третьего Евразийского женского форума — «Миссия женщин в сохранении здоровья нынешнего и будущих поколений». Пройдет ставший традиционным «Фестиваль красоты и здоровья». Современные диагностические технологии будут демонстрироваться в кабинете «Медицина будущего» от РЖД-Медицина», — рассказала Галина Карелова.

На заседании было объявлено о начале акции #Женщины за здоровье. Акция стартует в социальных сетях.

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