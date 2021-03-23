Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы посетили Центр онкологии им.Н.Н. Блохина.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области и члены Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Юрий Архаров, АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области Мухарбек Барахоев БарахоевМухарбек Ойбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко посетили НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Министерства здравоохранения РФ.

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В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая, представители Минздрава РФ, Национального Центра им. Димы Рогачева, ведущие эксперты в области онкологии.

Решение о посещении Центра было принято по итогам обсуждения в ходе состоявшегося на прошлой неделе Президиума Совета Законодателей вопросов организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения детей с онкологическими заболеваниями.

Сенаторы осмотрели новый корпус НИИ детской онкологии и гематологии, который открылся в феврале 2021 года и рассчитан на 275 коек, ознакомились с системой маршрутиризации пациентов из регионов, а также с работой вертикально-интегрированной медицинской информационной системы «Онкология» (ВИМИС).

Система позволяет осуществлять контроль над всеми этапами оказания медицинской помощи онкологическим больным и пациентам с подозрением на злокачественные новообразования практически в режиме реального времени на основе первичных данных

По словам Татьяны Кусайко, система позволяет осуществлять контроль над всеми этапами оказания медицинской помощи онкологическим больным и пациентам с подозрением на злокачественные новообразования практически в режиме реального времени на основе первичных данных, генерируемых в медицинских информационных системах учреждений здравоохранения как регионального, так и федерального уровней.

Сенаторы Российской Федерации посетили НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Министерства здравоохранения РФ

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Сенаторы Российской Федерации посетили НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Министерства здравоохранения РФ

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Сенаторы Российской Федерации посетили НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Министерства здравоохранения РФ

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Сенаторы Российской Федерации посетили НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Министерства здравоохранения РФ

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Сенаторы Российской Федерации посетили НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Министерства здравоохранения РФ

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Сенаторы Российской Федерации посетили НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Министерства здравоохранения РФ

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Сенаторы Российской Федерации посетили НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Министерства здравоохранения РФ

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Сенаторы Российской Федерации посетили НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Министерства здравоохранения РФ

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Сенаторы Российской Федерации посетили НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Министерства здравоохранения РФ

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Сенаторы Российской Федерации посетили НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Министерства здравоохранения РФ

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Участники встречи ознакомились с разработанным в Онкоцентре уникальным модулем «Интерактивный оперблок» для планирования операций.

«Врач заполняет заявку на операцию в онлайн режиме, и система сама создает сетку расписания, учитывая длительность и профиль операций, увеличивая пропускную способность операционного блока, обеспечивая его процентную загрузку», — пояснила Татьяна Кусайко.

Сенатор отметила, что в новом детском корпусе предполагается полный цикл лечения: от диагностики и хирургии до радиологии.

Были представлены новые технологии оказания медицинской помощи онкологическим больным, в частности, — 3D печать индивидуальных протезов для пациентов с саркомами, CAR-T-клеточные и трансплантационные технологии, новые методы диагностики и радиотерапии.

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