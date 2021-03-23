Павел Сорокин в интервью РБК: «Главная задача – сделать так, чтобы потребитель имел предсказуемую цену»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 23 марта. – Действующие меры, предпринятые Правительством по стабилизации ситуации на топливном рынке, показали свою эффективность. Их пересмотр, в частности, работы демпферного механизма, может привести к непоправимым последствиям, отметил Павел Сорокин в интервью РБК.

«Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остаётся сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счёт компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка», – подчеркнул замминистра.

Павел Сорокин напомнил, что в настоящий момент прорабатывается внесение корректировок в работу этого механизма. Оно направлено на повышение уровня компенсации по бензину для отечественных нефтепереработчиков. При этом дизельного топлива изменения не коснутся – его маржинальность не требует корректировок.

«Мы наблюдали, что на протяжении всей истории цены на АЗС растут более активно, чем снижаются. Поэтому, когда цена на нефть падает, цены на АЗС сильно не снижались, и в розничном сегменте образовывалась сверхмаржинальность. Когда принимался демпфер, предполагалось, что он позволит стабилизировать рост цен в рознице, ограничив её инфляцией, при этом изымая сверхдоходность АЗС и нефтяных компаний. Главная задача – сделать так, чтобы потребитель имел предсказуемую цену, чтобы она не изменялась в разные стороны. В целом этот механизм достаточно эффективно работает и позволяет возвращать в сегмент нефтепереработки часть разницы между экспортной альтернативой и внутренней ценой и изымать сверхприбыль», – прокомментировал замглавы Минэнерго.

В числе мер воздействия на рынок он также назвал данные по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака рекомендации в адрес нефтекомпаний по наращиванию объёмов производства, дозагрузки нефтеперерабатывающих заводов и увеличению запасов.

«Эти рекомендации выполняются: с начала февраля наблюдается прирост запасов – запасы товарного бензина увеличились более чем на треть, объёмы на биржевых торгах сейчас стабильны и даже выше, чем в предыдущие недели. Также важной мерой являются соглашения по модернизации НПЗ, это приведет к росту выпуска светлых нефтепродуктов. Уже подписаны соглашения с тремя компаниями», – добавил Павел Сорокин.

Что касается запасов топлив, то они уже на конец марта находятся на достаточно высоких уровнях в 1,6 млн тонн, ранее запланированных к маю 2021 года. То есть, поручение по уровню запасов было исполнено досрочно, подчеркнул Павел Сорокин.

С полным текстом интервью можно ознакомиться в разделе «Интервью и комментарии».

23.03.2021

Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остаётся сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. Его отмена лишит рынок защитного механизма.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

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