Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#КЦ Восточный#ЦЭНКИ#Циолковский23.03.2021 18:29

Создана Амурская региональная общественная патриотическая детско-молодежная организация «Юные Гагаринцы»

Во взаимодействии филиала Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный и Восточного регионального отделения межрегиональной общественной организации «Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского» в ЗАТО Циолковский создана Амурская региональная общественная патриотическая детско-молодежная организация «Юные Гагаринцы».

Создание подобной общественной организации, основной целью которой являлась бы упорядоченная индивидуально ориентированная организация профессиональной ориентации в обеспечение космической деятельности Российской Федерации, патриотического воспитания граждан Российской Федерации, создания и развития научно-образовательной среды в ЗАТО Циолковский и на космодроме Восточный стало насущной необходимостью.

Применение массового подхода к профессиональной ориентации и подготовке будущих специалистов в форме организации аэрокосмических классов показывает не очень высокий уровень успешности в организации подготовки и восполнения высококвалифицированных кадров в обеспечение космической деятельности Российской Федерации.

«Юные Гагаринцы», как упорядоченная некоммерческая общественная организация, создана в целях содействия общественным, патриотическим инициативам, осуществлению творческой, познавательной, общественно-полезной и волонтерской, а также иной социально значимой деятельности в интересах обеспечения осуществления космической деятельности Российской Федерации по роду деятельности Госкорпорации «Роскосмос».

В ближайших планах «Юных Гагаринцев»:

Организация ядра организации и прием членов в Амурской области и других субъектах Российской Федерации, связанных с подготовкой кадров для осуществления и с осуществлением космической деятельности.

Во взаимодействии с заинтересованными организациями и учреждениями создание и развитие на базе ЗАТО Циолковский комплексного научно-образовательного центра космодрома «Восточный».

Формирование и реализация программ общественной, патриотической, творческой, познавательной, общественно-полезной и волонтерской, социально значимой деятельности в интересах обеспечения осуществления космической деятельности Российской Федерации по роду деятельности Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», патриотического воспитания молодежи и их практическую реализацию.

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