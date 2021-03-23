Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша23.03.2021 14:36

Состоялась встреча делегации Центра Келдыша с послом Арабской Республики Египет в Москве

Делегация «Исследовательского центра имени М.В. Келдыша» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») во главе с генеральным директором Владимиром Кошлаковым посетила посольство Арабской Республики Египет, где при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» состоялась встреча с послом Ихабом Насром. В ходе беседы основное внимание было уделено реализуемым проектам Центра Келдыша в области систем водоподготовки и строительству опреснительных заводов различных мощностей.

Египетская сторона выразила заинтересованность в реализации технологических цепочек производства оборудования водоподготовки на своей территории. Особое внимание уделялось вопросам внедрения технологий водоподготовки для гостиничного бизнеса, предприятий нефтегазового комплекса и повторного использования солоноватых вод в агропромышленном секторе. Стороны договорились детально изучить взаимные интересы и предложения по этим сферам деятельности.

Отдельного внимания заслуживали предложения Центра Келдыша о совместной разработке программ обучения студентов и специалистов Республики Египет по проектированию и обслуживанию комплексов опреснения и подготовки воды хозяйственного и бытового назначения, а также совместных научно-исследовательских работ в этой области.

MIL OSI