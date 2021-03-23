Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш23.03.2021 13:52

Сотрудники НПО Энергомаш выдвинули социально значимые инициативы

На прошлой неделе состоялась встреча коллектива Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с членами общественного совета «Химки — интересно жить!». Михаил Раев, Татьяна Кавторева, Наталья Каныгина и другие представители общественного совета пришли на предприятие, чтобы обсудить участие энергомашевцев в жизни города и обменяться позитивным опытом общественной деятельности.

С приветственным словом к собравшимся обратился Михаил Раев. Он поблагодарил коллектив за активность и неравнодушие к жизни города. «Вы находите время не только на семьи и добросовестный труд, но и на участие в жизни города. Приятно видеть людей небезразличных, с активной жизненной позицией, особенно когда они объединены общими интересами и целями», — отметил Раев.

Трудовой коллектив предприятия Энергомаша — один из первых в Химках, присоединившихся к выдвижению социально значимых инициатив. Участники встречи активно участвовали в обсуждении как уже реализуемых общественных инициатив, так и предлагали свои идеи. В частности, был поднят вопрос о благоустройстве берегов реки Химки, обустройстве детских городков «безопасности дорожного движения», организации в Новых Химках дополнительных площадок для выгула собак и т.д.

Работники НПО Энергомаш также поддержали новую форму выдвижения инициатив от жителей — все выдвинутые инициативы объединены и размещены на сайте «Голосование за лучший проект», где каждый житель может поддержать любую из них. Как рассказали члены общественного совета проекта «Химки — интересно жить!», таким образом уже собрано более 800 социально значимых инициатив.

MIL OSI