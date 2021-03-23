Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#МКС-65#Союз МС-18#Космодромы#Байконур#Юрий Гагарин23.03.2021 16:30

«Союз МС-18» назван в честь Юрия Гагарина

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-18», проходящий в настоящее время предстартовую подготовку по программе доставки на Международную космическую станцию участников 65-й основной экспедиции, получил собственное название «Ю.А. Гагарин».

В соответствии с графиком работ пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» планируется на 9 апреля 2021 года, за три дня до 60-летия первого полета человека в космос. По установившейся традиции, ближайшая к этой знаменательной дате космическая миссия посвящается первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину, чье имя уже украшает поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. Кроме того, на головном обтекателе ракеты-носителя будет размещена официальная символика празднования 60-летия полета Юрия Гагарина в космосе.

Предыдущий старт корабля «Юрий Гагарин» серии «Союз-ТМА», состоявшийся 5 апреля 2011 года, был приурочен к полувековой годовщине начала практического развития пилотируемой космонавтики.

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