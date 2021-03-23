С. Иванов: Счетная палата подготовила базу рекомендаций, которые могут использовать парламентарии при подготовке законодательных инициатив

Source: Russia – Council of the Federation

Различные схемы предоставления рекомендаций отрабатывались во исполнение поручений Совета Федерации и Государственной Думы, отметил сенатор.

В 2020 году по поручениям Совета Федерации и Государственной Думы Счетная палата РФ в пилотном режиме отрабатывала различные схемы предоставления рекомендаций объектам аудита, а также способы их мониторинга. Подготовлена база рекомендаций, которые могут использовать парламентарии при подготовке законодательных инициатив, сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель СФ в Счетной палате Сергей Иванов. ИвановСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Магаданской области

База рекомендаций представлена в отчете о работе Счетной палаты в 2020 году.

Смотрите также

«Опираясь на рекомендации Счетной палаты, сенаторы и депутаты могут выдвигать законодательные инициативы, предлагать поправки в нормативные правовые акты. Представители ФОИВ и других проверяемых структур могут внедрить лучшие практики в свою работу», — сказал сенатор.

В отчете говорится, что с начала 2019 года Счетная палата направила 869 рекомендаций по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 311 предложений ведомства объекты контроля приняли к сведению и взяли в работу, сообщается в годовом отчете СП РФ за 2020 год.

Рекомендации, которые ведомство дает по итогам проверок и анализа, помогают предотвратить повторение нарушений в будущем. Они касаются совершенствования нормативной базы, практик учета бюджетных средств, документов стратегического планирования, отметил Сергей Иванов.

«Представители бизнеса и НКО могут увидеть, какие шаги Счетная палата отметила как приоритетные для улучшения ситуации в профильной для них сфере. Это поможет лучше понять «правила игры» и строить долгосрочные планы, и в конечном счете укрепит культуру стратегического мышления в стране», — сказал парламентарий.

По его словам, любой гражданин, обеспокоенный вопросами расходования бюджетных денег, может увидеть, что предлагает Счетная палата, и, сформировав запрос, уточнить у ведомств, что они предприняли для более эффективной работы. Это еще один инструмент гражданского контроля, направленный на формирование «чувства налогоплательщика».

База рекомендаций Счетной палаты сейчас – это общедоступная таблица из нескольких сотен строк. В ней можно увидеть, результатом какой проверки стали предложения, кому они адресованы, какие сроки реализации предусмотрены. Кроме того, можно оценить качество рекомендаций и их содержание. Таблица будет обновляться ежеквартально.

До конца года она будет преобразована в интерактивный инструмент с возможностью фильтрации рекомендаций, а уже с 2022 года ее обновление будет происходить автоматически в режиме реального времени.

Ознакомиться с базой рекомендаций Счетной палаты можно по ссылке.

MIL OSI