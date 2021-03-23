Э. Исаков обсудил вопросы развития социально ориентированных НКО в Югре

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел ряд встреч в ходе поездки в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ходе рабочей поездки в регион провел встречи с заместителем председателя Думы Югры Натальей Западновой и с представителем регионального отделения «Всероссийского общества глухих» Станиславом Лазурко.

Обсуждались вопросы грантовой поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций.

По объему выделяемых средств на поддержку НКО Югра – один из лидеров

По словам парламентария, в 2020 году правительство округа выделило 97,5 миллионов рублей на реализацию 136 проектов в рамках «Гранта губернатора Югры». «Этот конкурс – отличный шанс для НКО и социально активных людей получить реальную поддержку государства на уникальные проекты, которые улучшают жизнь простых югорчан, в том числе людей с инвалидностью. По объему выделяемых средств на поддержку НКО Югра – один из лидеров», — сказал сенатор.

Эдуард Исаков обсудил вопросы развития социально ориентированных НКО в Югре

Он подчеркнул, что все социальные НКО, оказывающие услуги людям с инвалидностью, могут и должны участвовать в конкурах. «Достойное финансирование, безусловно, положительно повлияет на качество предоставляемых услуг. Направлений работы множество, важно понимать механизм распределения грантов и быть готовым защищать свои проекты», — сказал Эдуард Исаков.

По словам Натальи Западновой, благодаря интенсивным мерам поддержки НКО со стороны Правительства округа за последние пять лет в Югре значительно увеличились масштабы деятельности социально ориентированных НКО на рынке услуг социальной сферы.

«В Югре выстроена комплексная система развития социально ориентированных НКО, включающая в себя обширный перечень видов поддержки – финансовой, имущественной, образовательной, информационной и методической, а также льготное налогообложение. Именно комплексность системы позволяет привлекать такие организации для достижения национальных целей стратегического развития», – рассказала Наталья Западнова.

Глава регионального отделения «Всероссийского общества глухих» Станислав Лазурко рассказал, что организация планирует принять участие в нескольких грантовых конкурсах.

«Всероссийское общество глухих» всегда выступало достойным партнёром государства в части реализации социальных проектов, отметил Эдуард Исаков. Он высказал уверенность в том, что эффективная работа организации продолжится.

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