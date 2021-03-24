А. Артамонов предложил проработать вопрос о передаче на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на ОМС неработающего населения

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам принял участие в заседании комиссии рабочей группы Госсовета по направлению «Экономика и финансы».

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области принял участие заседании комиссии рабочей группы Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Мероприятие в режиме ВКС провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. ТекслерАлексей ЛеонидовичГубернатор Челябинской области

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В заседании также приняли участие помощник Президента России, секретарь Госсовета Игорь Левитин, председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, руководители субъектов РФ — члены Госсовета.

В ходе встречи обсудили вопрос исполнения поручений Президента России Владимира Путина по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое было посвящено вопросам реализации 474-го «июльского» Указа Президента, в том числе обеспечению устойчивости бюджетов регионов при реализации нацпроектов и достижении национальных целей. В частности, речь шла о предоставлении регионам и муниципалитетам большей гибкости в управлении налогом на самозанятых.

Комиссией также было предложено предусмотреть ежегодную индексацию величины дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Федерации не ниже уровня инфляции.

В ходе заседания Анатолий Артамонов отметил важность стимулирования стремления регионов к самодостаточности. «Я предлагаю перейти от установленного уровня бюджетной обеспеченности, при превышении которого прекращаются предоставление бюджету субъекта РФ дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и другие меры финансовой поддержки — к диапазону уровня бюджетной обеспеченности, в котором величина дотации постепенно снижается по мере роста бюджетной обеспеченности региона. Это было бы справедливо и не убивало стремление регионов к развитию», — заявил сенатор.

Он также предложил проработать вопрос о передаче полномочий регионов по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в отношении несовершеннолетних детей и неработающих пенсионеров на федеральный уровень.

Кроме того, парламентарий призвал держать на контроле ситуацию по выпадающим доходам субъектов РФ.

Участники заседания обсудили методику распределения в 2021 году дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сбалансированности бюджетов и реализацию национального проекта «Производительность труда». По итогам дискуссии принято решение рекомендовать Министерству экономического развития РФ сохранить минимальный объем выручки предприятий для участия

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