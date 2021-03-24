А. Варфоломеев: Законопроект, регулирующий статус тренеров, будет доработан ко второму чтению

Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель председателя профильного Комитета СФ принял участие в экспертном онлайн-совещании по правовому статусу тренеров.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в экспертном онлайн-совещании, посвященном правовому статусу спортивного тренера.

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В мероприятии участвовали представители федеральных органов исполнительной власти, региональных некоммерческих организаций, эксперты в сфере физической культуры и спорта.

Александр Варфоломеев подчеркнул актуальность обсуждаемой темы. По его словам, тренер – это специалист, с которого начинается спортивная подготовка и от которого, в конечном итоге, зависят результаты спортсменов на соревнованиях различного уровня.

«По итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта Правительству Российской Федерации дано поручение подготовить законопроект, предусматривающий гармонизацию законодательства о физической культуре и спорте и об образовании», — напомнил сенатор.

Законодатель указал, что проект федерального закона, регулирующий правовое положение тренеров и тренеров – преподавателей, принят в первом чтении. «На площадке Комитета СФ по социальной политике прошло обсуждение положений законопроекта с участием представителей профильных министерств, регионов, экспертного сообщества. Законопроект дорабатывается ко второму чтению рабочей группой, в составе которой сенаторы принимают самое активное участие».

Принятие данного документа — это начало пути в направлении совершенствования правового статуса данной категории лиц, сказал Александр Варфоломеев. Он отметил, что верхняя палата парламента открыта для обсуждения содержательных предложений экспертного сообщества спортивной отрасли.

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