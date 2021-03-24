А. Шевченко: Нужен постоянный межведомственный орган по координации стратегического планирования

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили научные подходы к обеспечению стратегического планирования в сфере социально-экономического и пространственного развития РФ.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел научно-практическую конференцию на тему «Актуальные подходы к совершенствованию стратегии социально-экономического и пространственного развития Российской Федерации».

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Мероприятие прошло при участии ряда академиков Российской академии наук и Научно-экспертного Совета при Комитете СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Конференция состоялась в формате видеоконференции.

В рамках конференции были рассмотрены вопросы правового, организационного, научного, методического и финансового обеспечения стратегического планирования в сфере социально-экономического и пространственного развития РФ.

Андрей Шевченко предложил обсудить стратегию как совокупность концептуальных идей относительно наиболее эффективных направлений дальнейшего развития страны. «Столь важные вопросы нуждаются в широком обсуждении, в том числе с представителями фундаментальной академической науки», — убежден он.

Сенатор отметил особую важность выработки научно обоснованной методологии организации подготовки проекта стратегии социально-экономического развития страны. Это предусматривает обязательную разработку концепции проектируемого документа и ее публичное обсуждение. «Надо добиться того, чтобы положения проектируемой Стратегии были основаны на национальных целях, целевых показателях и стратегических задачах развития Российской Федерации, закрепленных в указах Президента».

Научно-практическая конференция на тему «Актуальные подходы к совершенствованию стратегии социально-экономического и пространственного развития РФ»

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Андрей Шевченко

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Научно-практическая конференция на тему «Актуальные подходы к совершенствованию стратегии социально-экономического и пространственного развития РФ»

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Дина Оюн

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Научно-практическая конференция на тему «Актуальные подходы к совершенствованию стратегии социально-экономического и пространственного развития РФ»

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Петр Гоголев

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Научно-практическая конференция на тему «Актуальные подходы к совершенствованию стратегии социально-экономического и пространственного развития РФ»

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Андрей Шевченко обратил внимание, что для Совета Федерации как палаты регионов особенно важно, чтобы в Стратегии нашли отражение механизмы решения проблемы чрезмерно высокого уровня межрегионального социально-экономического неравенства и межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения. «Сегодня необходимы активные меры по развитию отечественной промышленности, созданию новых производств и повышению комфорта среды проживания. Эти меры позволят решить, в частности, проблему чрезмерной депопуляции многих территорий», — подчеркнул законодатель.

Как считает сенатор, в документе нужно в качестве целей закрепить обеспечение равных возможностей для реализации экономических, политических и социальных прав граждан на всей территории страны, повышение качества их жизни, устойчивого экономического роста и научно-технологического развития в субъектах Федерации. «Актуальным является вопрос совершенствования системы государственного и муниципального управления. Следует подумать о создании постоянно действующего межведомственного органа, наделенного полномочиями по координации действий участников стратегического планирования», — сказал Андрей Шевченко.

Кроме того, сенатор рекомендовал коллегам из Министерства экономического развития РФ и Министерства науки и высшего образования РФ проанализировать состояние организации научного обеспечения формирования и функционирования системы стратегического планирования. По итогам необходимо выработать предложения по совершенствованию организации подготовки для органов публичной власти всех уровней специалистов в области стратегического планирования. Эту работу важно провести совместно с Российской академией наук, уточнил он.

Еще один серьезный вопрос, по словам парламентария, обеспечение взаимной согласованности документов стратегического планирования. Также следовало бы проработать возможность подготовки и принятия единого методического документа, определяющего иерархию и взаимосвязи целей, задач, приоритетов и целевых показателей, устанавливаемых в документах стратегического планирования. «Было бы уместно подготовить методические рекомендации по разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований для различных видов муниципальных образований с дифференциацией по типам территорий с учетом их социально-демографических и экономических особенностей. Требуется обеспечить скоординированность стратегического и бюджетного планирования», — считает сенатор.

Законодатель предложил подумать над возможностью корректировки закрепленного в Стратегии пространственного развития перечня перспективных экономических специализаций субъектов Федерации на постоянной основе с учетом актуального состояния их экономики (например, один раз в год). Об этом просят регионы.

Возвращаясь к актуальным подходам относительно проектируемой Стратегии, Андрей Шевченко указал на принципиальную необходимость безусловного обеспечения принципа реалистичности целей и задач социально-экономического развития страны, а также принципа ресурсной обеспеченности документов стратегического планирования. «Зачастую именно отсутствие реальных ресурсов негативным образом влияет на эффективность реализации многих концепций и стратегий».

Сенатор сообщил, что подготовлен проект итоговой резолюции конференции, куда вошли рекомендации Правительству РФ, федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления.

Заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Галкин отметил, что действующие механизмы требуют обновления для достижения целевых показателей и выполнения стратегических задачах развития страны, поставленных главой государства.

В мероприятии приняли активное участие представители академической науки, в том числе руководитель научно-исследовательского объединения (научный руководитель Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова), доктор экономических наук, профессор Сергей Валентей, академик Российской академии наук, заместитель академика-секретаря Отделения сельскохозяйственных наук Российской академии наук Анатолий Алтухов, академик Российской академии наук, вице-президент Российской академии наук Ирина Донник, академик Российской академии наук, руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова Александр Петриков, а также сенаторы Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств, руководители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, другие известные ученые и эксперты.

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