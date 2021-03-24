Встреча с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день!

Начнём с социально-экономической ситуации.

А.Никитин: Начну с важного для нас, может быть, не очень большого, но важного для региона показателя. Второй год мы наблюдаем осторожную тенденцию миграционного прироста. В прошлом году это плюс 600 человек, в этом году – две тысячи. И для нас это важно.

В.Путин: В каком году?

А.Никитин: В 2020-м, по итогам 2020 года.

В.Путин: А из каких регионов тенденция?

А.Никитин: Совершенно разные регионы. Это север, это центральные регионы, это русское население, наши сограждане-соотечественники из стран ближнего зарубежья. Кстати, очень много медиков к нам приехало из южных стран, наших бывших социалистических республик, что очень приятно.

За счёт чего? Новгород – четвёртый в рейтинге благоустройства городов в своей группе в стране. По дорогам благодаря Вашей поддержке мы на 193 процента выполнили план.

Я, Вы знаете, занимаюсь очень много темой молодых профессионалов WorldSkills, это давняя моя история. В этом году мы 14-е, у нас учатся дети из 24 регионов. И конкурс в отдельные колледжи доходит до 12 человек на место.

И хочу «Акрону» сказать огромное спасибо. Построили, как говорят гериатры, один из лучших в стране центров для восстановления людей после тяжёлых заболеваний, пожилых людей. Сейчас 19 тысяч человек в год могут проходить [лечение], восстанавливаться, получать такие услуги.

В.Путин: И университет неплохо развивается у вас.

А.Никитин: Да, университет развивается достойно. С 30-го, то есть последнего места в рейтинге опорных вузов, мы теперь на третьем. Как следствие, плюс 46 процентов рост количества студентов, дети верят в новгородское образование. Это ещё один из факторов положительного миграционного прироста, потому что приезжает молодёжь, молодёжь учится, молодёжь остаётся.

Конечно, тенденция пока слабая, но очень важная, потому что такого не было несколько десятилетий. Всё-таки Новгородская область имела в последние годы отрицательную демографию, отрицательную динамику.

По экономике нам удалось, несмотря на COVID, в общем-то, получить достаточно неплохие показатели. Мы одиннадцатые по инвестиционному климату, восьмые в стране по уровню поддержки малого бизнеса в COVID. Для небогатого региона, я считаю, неплохой результат.

Хотел отметить, Владимир Владимирович, что в 2018 году в Вашем присутствии, в присутствии Канцлера Австрии я подписывал предварительное соглашение с компанией HASSLACHER, и сегодня 10 миллиардов три крупнейшие мировые компании – HASSLACHER, IKEA и «ЮПМ-Кюммене» – инвестируют в глубокую лесопереработку в Новгородской области.

В.Путин: В Чудово?

А.Никитин: В Чудово, да.

Прекрасный проект [производства аммиака и карбамида] показал «Акрон». 140 миллиардов на ближайшие четыре года – это, конечно, очень большая, очень мощная инвестиция. Уже началась работа. В принципе здесь мы видим динамику.

Наверное, ещё очень важный момент, я здесь про него скажу. Всё-таки уровень бедности в регионе довольно-таки высокий, выше, чем в среднем по стране. Я очень благодарен Министерству труда: коллеги нас одними из первых включили в «пилот» по социальным контрактам; планировали шесть тысяч семей, вошло шесть пятьсот в социальный контракт. Из них значимая часть ещё и планирует открыть собственное дело. Порядка 20 тысяч человек получили реальную помощь и поддержку для выхода из бедности. В этом году мы, конечно, будем с таким же темпом всю эту работу продолжать.

Хотел бы немножко рассказать о COVID’е. Владимир Владимирович, благодаря Вашей поддержке в 2019 году область вошла в 2020 год без долгов медицинских учреждений, без арестованных счетов, без просрочки по оплате медикаментов. Это позволило нам, в общем, двинуться вперёд, когда ситуация того потребовала.

Огромное спасибо за федеральную поддержку медиков. Дополнительно мы 500 миллионов с небольшим ещё своих потратили на санитарок, на кастелянш, на тех, кто тоже работает в «красной зоне», посчитали это важным. Как следствие, у нас прирост смертности – один из самых низких в стране. То есть я считаю, что мы справились более-менее нормально.

В.Путин: Отток медиков прекратился, да?

А.Никитин: Да, это очень важно. Спасибо, Владимир Владимирович.

Вы эту задачу ставите. Мы, несмотря на все финансовые сложности, сделали региональную программу: даём квартиры врачам остродефицитных специальностей, в том числе и тем, кто приезжает по программе переселения соотечественников из-за рубежа. Стабилизировалась у нас ситуация, и, надеюсь, она будет расти.

По Вашему поручению по Новгородской технической школе – она строится, здесь проблем никаких нет. Но я об этом говорил, и Вы на это обращали внимание, что важно же не здание построить, важно кто там и чем будет заниматься. На сегодня пока в приспособленных помещениях первые лаборатории уже стали добиваться серьёзных результатов с серьёзными партнёрами по оборонным и гражданским разработкам.

В.Путин: Цифровой биодизайн – это что такое?

А.Никитин: Цифровой биодизайн – это в том числе, например, цифровые модели болезней. Это в «цифре» описание того, как протекает болезнь. Это нужно для того, чтобы смоделировать возможные варианты лечения, возможные варианты терапии. Это очень, как говорят медики, перспективное направление. Оно связано с тем, что делают у нас сейчас по интеллектуальным системам.

Что приятно, главы лабораторий – это ребята 20, 22, 24 лет. То есть мы, поскольку строим с нуля, решили не искать убелённых сединами профессоров, а дать шанс молодым талантам, тем, кто хочет себя проявить.

И ещё один очень важный момент, Владимир Владимирович, для меня крайне важный. Вы давали поручение уже довольно-таки давно, ещё когда встречались с археологами на Троицком раскопе, что там должно было быть фондохранилище. Долгие годы это ходило по каким-то бюрократическим кабинетам, но спасибо Михаилу Владимировичу Мишустину, спасибо Правительству, называется это «Национальный историко-археологический центр имени академика Янина», он проектируется и строится.

Помимо этого очень большая работа была проведена по обследованию всех «болевых точек» Новгородского кремля, других объектов. По всем есть планы, есть финансирование, ведутся проектные работы. То есть лет на семь-восемь, может быть, на шесть понятно финансирование, понятны планы. Здесь, конечно, спасибо и нашему Министру [культуры], и хотел поблагодарить Максима Станиславовича Орешкина, который возглавил попечительский совет музея и всю эту работу помогает делать очень по-доброму, с душой и с вниманием.

В.Путин: Очень важное направление, здесь находятся истоки нашей российской государственности, поэтому, без всяких сомнений, этому нужно уделить должное внимание. Это совершенно очевидно. За это спасибо большое.

MIL OSI