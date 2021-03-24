В Республике Адыгея ведутся работы по восстановлению электроснабжения

Source: Russia Ministry of Energy

Минэнерго РФ взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Республике Адыгея, где из-за налипания мокрого снега на провода происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «Россети Кубань» – Адыгейские ЭС).

Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей (около 29 500 человек). Мощность отключённых потребителей – 15,8 МВт.

Восстановительные работы ведут 11 бригад (22 специалиста и 11 единиц техники).

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО «Россети» 8-800-220-0-220 или на специализированном портале компании.

22.03.2021

Началось создание схемы внешнего электроснабжения якорного резидента территории опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия» – Горно-обогатительного комплекса «Инаглинский».

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