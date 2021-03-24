В целях ускоренного наращивания резервов и содействия восстановлению мировой экономики после COVID-19 исполнительные директора МВФ обсуждают новое распределение СДР в объеме 650 млрд долларов США

Source: IMF – News in Russian

23 марта 2021 г.

Вашингтон, округ Колумбия. По итогам состоявшегося неформального заседания исполнительных директоров МВФ, на котором обсуждался технический вопрос об общем распределении специальных прав заимствования (СДР), директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сделала следующее заявление:

«Меня очень воодушевляет начавшееся обсуждение вопроса о возможном распределении СДР в объеме 650 млрд долларов США. Новое распределение СДР, нацеленное на удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей в резервных активах, послужит на благо всех наших стран-членов и поможет поддержать восстановление мировой экономики после кризиса COVID-19. Это также станет мощным сигналом, демонстрирующим решительность стран-членов МВФ в принятии всех возможных мер для преодоления самой глубокой рецессии за период после Великой депрессии.

«С этой целью исполнительные директора выразили широкую поддержку стран-членов Фонда идеи о том, чтобы сотрудники МВФ сформулировали предложение о новом распределении СДР в размере, эквивалентном 650 млрд долларов США, для предоставления дополнительной ликвидности мировой экономике путем пополнения резервных активов 190 стран-членов Фонда.

«Я намерена к июню внести в Исполнительный совет официальное предложение о рассмотрении вопроса о новом распределении СДР в размере 650 млрд долларов США на основании оценки долгосрочных потребностей в глобальной ликвидности стран-членов МВФ и в соответствии со Статьями соглашения и мандатом МВФ. Сотрудники МВФ разработают новые меры по повышению прозрачности и подотчетности использования СДР, обеспечивая сохранение присущих СДР характеристик резервных активов. Параллельно с этим сотрудники также изучат возможности для стран с устойчивым финансовым положением перераспределять СДР в поддержку уязвимых стран и государств с низкими доходами.

«В случае утверждения новое распределение СДР обеспечит прямое, значительное и быстрое пополнение ликвидности для стран без увеличения долгового бремени. Оно также позволит высвободить столь необходимые странам-членам ресурсы для борьбы с пандемией, в том числе для поддержания программ вакцинации и финансирования других неотложных мер. Кроме того, оно дополнит ряд используемых МВФ инструментов для оказания странам-членам поддержки в это кризисное время».

Справочная информация

В соответствии со Статьями соглашения МВФ директор-распорядитель может вносить предложения о распределении СДР, убедившись в том, что распределение поможет удовлетворить долгосрочные глобальные потребности в пополнении имеющихся резервных активов, не допуская при этом стагнации или дефляции, а также чрезмерного спроса и инфляции, а также при условии широкой поддержки такого распределения со стороны стран-членов МВФ. Как только предложение директора-распорядителя МВФ будет согласовано с Исполнительным советом, оно будет внесено в Совет управляющих. Для принятия решения об утверждении распределения СДР Совету управляющих потребуется поддержка со стороны стран-членов, представляющих большинство в 85 процентов от общего числа голосов. СДР, полученные в порядке распределения, предоставляются странам-членам МВФ пропорционально их доле квот в МВФ.

Дополнительная информация.

Краткая информация об СДР

Вопросы и ответы об СДР

Департамент коммуникаций МВФ

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