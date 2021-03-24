В 2020 году большинство регионов России снизили задолженность за газ

Source: Gazprom in Russian

Релиз

24 марта 2021, 10:25

— В числе лидеров по сокращению долга — Волгоградская, Московская и Ульяновская области, Республика Татарстан и Астраханская область.

— Растет уровень расчетов и снижается задолженность теплоснабжающих организаций.

— Вместе с тем, задолженность остается актуальным вопросом развития внутреннего рынка газа.

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию об укреплении платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке и принимаемых мерах по погашению задолженности за поставленный газ, включая взаимодействие с органами власти в целях совершенствования действующего законодательства в части оплаты за газ.

Отмечено, что «Газпром» надежно и своевременно выполняет обязательства по поставкам газа потребителям. Вместе с тем, актуальным вопросом развития внутреннего рынка газа остается просроченная задолженность потребителей. Компания ведет системную работу по урегулированию проблем неплатежей.

В 2019 году просроченная задолженность снижена до 174,3 млрд руб. В первом полугодии 2020 года, на фоне ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, показатель резко вырос, но во втором полугодии ситуация стабилизировалась. По итогам 2020 года просроченная задолженность на 2,3% превысила уровень предыдущего года и составила 178,4 млрд руб. При этом в соответствии с решением Правительства РФ «Газпром» в апреле-декабре не применял к должникам-собственникам и пользователям жилых помещений такую меру воздействия, как ограничение подачи газа.

В числе важнейших тенденций 2020 года — увеличение с 34 до 49 количества субъектов РФ, где обеспечено снижение долга. В числе лидеров по сокращению задолженности — Волгоградская, Московская и Ульяновская области, Республика Татарстан и Астраханская область.

Продолжаются рост уровня расчетов и снижение задолженности теплоснабжающих организаций. В частности, в результате ответственной работы руководства регионов с этой категорией потребителей долги теплоснабжающих организаций за газ практически отсутствуют в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.

Компания реализует комплекс мероприятий по укреплению платежной дисциплины потребителей. Так, в ходе претензионно-исковой работы, взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами в 2020 году обеспечен возврат 117,1 млрд руб. Еще 8,7 млрд руб. было выплачено «Газпрому» в рамках подписанных с 30 субъектами РФ графиков погашения долгов. В рамках работы с региональными органами власти в 2020 году обеспечено выделение субсидий на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в сумме 37,4 млрд руб. Продолжается работа по инвентаризации абонентских баз, в том числе на территории Северо-Кавказского федерального округа, устранению неточностей в Федеральной информационно-адресной системе.

Хорошие результаты дает последовательное развитие цифрового интернет-сервиса, позволяющего потребителям быстро, комфортно и дистанционно оплачивать газ. Количество пользователей «Личного кабинета абонента» в 2020 году выросло на 24% — до 4,1 млн человек. Объем собранных платежей составил 6,5 млрд руб. — на 31% больше, чем в 2019 году.

Кроме того, «Газпром» во взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами участвует в работе по совершенствованию действующего законодательства в сфере поставок газа.

Правлению поручено продолжить работу по погашению дебиторской задолженности за поставленный газ, улучшению дисциплины газопотребления, взаимодействию с органами власти в целях совершенствования действующего законодательства Российской Федерации в части оплаты за газ.

Управление информации ПАО «Газпром»

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