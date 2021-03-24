В 2020 году «Газпром» снизил выбросы парниковых газов и сэкономил 3,92 млн т у. т топливно-энергетических ресурсов

Source: Gazprom in Russian

Релиз

24 марта 2021, 09:45

— Выбросы парниковых газов снижены на 14% к 2019 году.

— Экономия природного газа — 3,27 млрд куб. м, электроэнергии — 305,9 млн кВт∙ч.

— «Газпром» и «Газпром нефть» — на первом месте среди российских нефтегазовых компаний в международном климатическом рейтинге CDP.

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по охране окружающей среды, повышению энергоэффективности и сокращению выбросов парниковых газов, разработке и реализации проектов по ограничению выбросов метана в атмосферу.

Отмечено, что «Газпром» много лет ведет системную работу по снижению воздействия на окружающую среду и повышению энергоэффективности, которая основана на принципах рационального использования ресурсов и выполнении требований российского природоохранного законодательства и добровольных обязательств компании.

В 2020 году «Газпром» реализовал запланированные мероприятия по охране окружающей среды и достиг корпоративных экологических целей.

Особое внимание, как и прежде, было уделено энергосбережению и повышению энергоэффективности. В «Газпроме» действует соответствующая программа на 2020–2022 годы. В 2020 году компания сэкономила 3,92 млн т у. т топливно-энергетических ресурсов: 3,27 млрд куб. м природного газа, 305,86 млн кВт⋅ч электроэнергии и 251,92 тыс. Гкал тепловой энергии. Фактический показатель общей экономии на 8% превысил плановый. Суммарная стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов составила 13,77 млрд руб.

Еще одно подтверждение эффективности работы в этом направлении — сокращение выбросов парниковых газов. В 2020 году компания снизила их на 16 млн тонн СО2-эквивалента или на 14% по сравнению с 2019 годом. Такой результат достигнут за счет применения при проведении ремонтных работ современных технологий сохранения газа — в том числе мобильных компрессорных станций, а также оптимизации использования энергетических ресурсов, реконструкции и модернизации компрессорных станций.

Важный показатель, который находится в центре внимания «Газпрома», — снижение выбросов метана по всей производственной цепочке. В частности, компания проводит регулярную внутритрубную дефектоскопию газопроводов, обследует их техническое состояние и ведет мониторинг выбросов метана в атмосферу с помощью вертолетов и дронов с лазерными детекторами.

Усилия компании высоко оцениваются экспертным сообществом. В 2020 году ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» признаны лучшими российскими нефтегазовыми компаниями в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project).

Правлению поручено продолжить работу, направленную на повышение экологичности и энергоэффективности производственной деятельности компании и снижение выбросов парниковых газов, а также реализацию проектов по ограничению выбросов метана в атмосферу.

Справка

В «Газпроме» принята Экологическая политика ПАО «Газпром». Это основополагающий документ Системы экологического менеджмента (СЭМ), соответствующей требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

На уровне ПАО «Газпром» действует Экологическая инспекция — единственная корпоративная инспекция среди российских нефтегазовых компаний. Она обеспечивает контроль за соблюдением дочерними обществами и подрядными организациями требований природоохранного законодательства и корпоративных норм и правил в области охраны окружающей среды, а также внутренние аудиты СЭМ дочерних обществ ПАО «Газпром».

Внедрена система энергетического менеджмента — она отвечает требованиям международного стандарта ISO 50001:2018.

В марте 2018 года «Газпром» наряду с ведущими зарубежными энергетическими компаниями подписал Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа. Компания приняла обязательства по дальнейшему сокращению выбросов метана на своих производственных объектах и привлечению других участников газового рынка к следованию этому примеру во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки — от добывающих предприятий до конечного потребителя.

В октябре 2018 года «Газпром» утвердил корпоративную Политику в области энергетической эффективности и энергосбережения. Документ является логическим развитием Концепции энергосбережения и повышения энергетической эффективности «Газпрома» на 2011–2020 годы и отражает обязательства компании в данной сфере.

Среди других документов — Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Газпром» на 2020–2022 годы, Комплексная экологическая программа ПАО «Газпром» на период 2020–2024 годов, Дорожная карта системы управления выбросами парниковых газов в компаниях Группы «Газпром» на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года.

В состав Carbon Disclosure Project (CDP) входят более 700 международных финансовых организаций. В рамках CDP составлена крупнейшая международная база данных по корпоративным выбросам парниковых газов и рискам, связанным с возможными изменениями климата, которая используется инвесторами при принятии инвестиционных решений.

Управление информации ПАО «Газпром»

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